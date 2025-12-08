    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAuto Trader Group AktievorwärtsNachrichten zu Auto Trader Group

    Auto1 knüpfen dank Empfehlung an alte Stärke an

    • Kaufempfehlung von Jefferies treibt Auto1-Kurs an.
    • Aktien steigen um 4% auf 24,84 Euro, stabilisieren sich.
    • Analyst sieht 40% Aufwärtspotenzial auf 34 Euro.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine neue Kaufempfehlung von der US-Bank Jefferies für Auto1 hat den Aktienkurs am Montag angetrieben. Um 4 Prozent auf 24,84 Euro legten die Papiere des Online-Gebrauchtwagenhändlers am Vormittag zu. Sie stiegen über die 21-Tage-Linie und setzten die Stabilisierung der vergangenen zwei Wochen fort. Zuvor hatte der Kurs stark nachgegeben.

    Analyst Giles Thorne von der US-Investmentbank Jefferies nahm die Bewertung von Auto1 mit dem Votum "Buy" auf und attestiert dem Kurs mit einem Kursziel von 34 Euro ein Aufwärtspotenzial von um die 40 Prozent. Bei Auto1 handele es sich um eine paneuropäische Handelsplattform für Autohändler, Autobesitzer und Käufer mit langfristigen Wachstumschancen.

    Die Aktien europäischer Autohändler waren zuletzt stark unter Druck geraten. Papiere der französischen Aramis fielen am Donnerstag auf den tiefsten Stand seit August 2024. Anteile der britischen Auto Trader rutschten gar auf ein Tief seit November 2023. Während beide Aktien im Börsenjahr 2025 deutlich verloren haben, liegen Auto1 trotz der jüngsten Verluste noch mit fast 60 Prozent im Plus./bek/men

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AUTO1 Group Aktie

    Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 6,95 auf Tradegate (08. Dezember 2025, 09:03 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AUTO1 Group Aktie um +0,33 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,56 %.

    Die Marktkapitalisierung von AUTO1 Group bezifferte sich zuletzt auf 5,34 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +40,26 %/+73,27 % bedeutet.




