Auto1 knüpfen dank Empfehlung an alte Stärke an

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine neue Kaufempfehlung von der US-Bank Jefferies für Auto1 hat den Aktienkurs am Montag angetrieben. Um 4 Prozent auf 24,84 Euro legten die Papiere des Online-Gebrauchtwagenhändlers am Vormittag zu. Sie stiegen über die 21-Tage-Linie und setzten die Stabilisierung der vergangenen zwei Wochen fort. Zuvor hatte der Kurs stark nachgegeben.

Analyst Giles Thorne von der US-Investmentbank Jefferies nahm die Bewertung von Auto1 mit dem Votum "Buy" auf und attestiert dem Kurs mit einem Kursziel von 34 Euro ein Aufwärtspotenzial von um die 40 Prozent. Bei Auto1 handele es sich um eine paneuropäische Handelsplattform für Autohändler, Autobesitzer und Käufer mit langfristigen Wachstumschancen.