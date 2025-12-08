BARCLAYS stuft VODAFONE auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Vodafone von 100 auf 120 Pence angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. 2026 dürften sich die Vorzeichen nach einigen Jahren Gewinnschwäche wieder ändern, schrieb Mathieu Robilliard am Sonntag. Die Briten entdeckten wieder ihre "Herausforderer-Denkweise" - auf dem heimischen Breitbandmarkt ebenso wie in Deutschland und Afrika./rob/ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2025 / 15:39 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vodafone Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,54 % und einem Kurs von 1,088EUR auf Tradegate (08. Dezember 2025, 11:36 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: VODAFONE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1,2

Kursziel alt: 1

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



