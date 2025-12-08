BARCLAYS stuft VODAFONE auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Vodafone von 100 auf 120 Pence angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. 2026 dürften sich die Vorzeichen nach einigen Jahren Gewinnschwäche wieder ändern, schrieb Mathieu Robilliard am Sonntag. Die Briten entdeckten wieder ihre "Herausforderer-Denkweise" - auf dem heimischen Breitbandmarkt ebenso wie in Deutschland und Afrika./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2025 / 15:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2025 / 15:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Vodafone Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,54 % und einem Kurs von 1,088EUR auf Tradegate (08. Dezember 2025, 11:36 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: VODAFONE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1,2
Kursziel alt: 1
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: VODAFONE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1,2
Kursziel alt: 1
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte