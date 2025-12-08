BARCLAYS stuft ORACLE CORP auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Oracle von 400 auf 330 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Sorgen um den Künstliche-Intelligenz-Boom sorgten für ein "Alles oder Nichts"-Umfeld, schrieb Raimo Lenschow am Montag in seinem Ausblick auf die Quartalszahlen. Er sieht darin eine attraktive Einstiegschance./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 07:56 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:01 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,68 % und einem Kurs von 190,0EUR auf Tradegate (08. Dezember 2025, 11:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Raimo Lenschow

Analysiertes Unternehmen: ORACLE CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 330

Kursziel alt: 400

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



