BARCLAYS stuft ORACLE CORP auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Oracle von 400 auf 330 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Sorgen um den Künstliche-Intelligenz-Boom sorgten für ein "Alles oder Nichts"-Umfeld, schrieb Raimo Lenschow am Montag in seinem Ausblick auf die Quartalszahlen. Er sieht darin eine attraktive Einstiegschance./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 07:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:01 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,68 % und einem Kurs von 190,0EUR auf Tradegate (08. Dezember 2025, 11:50 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Raimo Lenschow
Analysiertes Unternehmen: ORACLE CORP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 330
Kursziel alt: 400
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
