Fed hilft Wall Street – und bremst US-Bürger aus

Die Federal Reserve steuert die Wirtschaft im Kern über zwei Hebel: den Leitzins und ihre Bilanz. Über hohe Zinsen bremst sie Kreditvergabe, Konsum und Investitionen. Diese Zinspolitik wirkt direkt auf die Realwirtschaft – Hypotheken, Autokredite, Firmenfinanzierungen und der alltägliche Einkauf verteuern sich. Besonders betroffen sind Haushalte ohne Vermögenspuffer und kleine Betriebe mit eingeschränktem Zugang zu den Kapitalmärkten.

Auf den Finanzmärkten herrscht Zuversicht. Aktienindizes notieren nahe Rekordständen, Kreditspreads bleiben eng, die Risikobereitschaft ist hoch. Gleichzeitig klagen kleine Unternehmen über Finanzierungskosten, Verbraucher kämpfen mit teuren Krediten, und die Inflation frisst Kaufkraft – vor allem bei einkommensschwächeren Haushalten. Dieses Spannungsfeld ist kein Zufall. Es ist das Ergebnis einer Fed-Politik, die in zwei sehr unterschiedliche Richtungen geht.

Parallel dazu betreibt die Fed eine zweite, weniger sichtbare Politik: Bilanz- und Liquiditätsmanagement. Nachdem sie den Bilanzabbau zuletzt gestoppt hat, wird inzwischen offen darüber diskutiert, wieder Staatsanleihen mit kurzen Laufzeiten zu kaufen – nicht als klassisches Konjunkturprogramm, sondern zur Stabilisierung der Geldmärkte. Ziel ist es, ausreichend Bankreserven bereitzustellen, Stress am Geldmarkt zu vermeiden und ein Szenario wie die Repo-Krise von 2019 auszuschließen.

Diese Bilanzpolitik wirkt dort, wo Zinsen kaum ankommen: bei Vermögenswerten. Liquide Märkte, stabile Refinanzierung und niedrige Risikoprämien begünstigen Aktien, Anleihen und andere Assets. Davon profitieren vor allem Haushalte mit einem hohen Vermögen – also jene, die bereits Aktien, Fonds oder Immobilien besitzen. Ökonomen sprechen vom "Wealth Effect": Steigende Vermögenswerte stabilisieren den Konsum der oberen 10 Prozent, ohne dass die breite Bevölkerung finanziell entlastet wird.

Das Ergebnis ist eine K-förmige Wirtschaft: Oben läuft es weiter rund, unten verschärfen sich die Probleme.

Aus Sicht der Fed ist dieser Kurs rational. Die Inflation ist zwar gefallen, aber noch nicht vollständig besiegt. Eine schnelle und stärkere Zinssenkung birgt das Risiko eines erneuten Preisauftriebs. Gleichzeitig weiß die Notenbank, wie fragil das moderne Finanzsystem ist – zu wenig Liquidität kann rasch systemische Krisen auslösen. Daher versucht sie, Liquidität bereitzustellen, ohne die Realwirtschaft zu stimulieren.

Oder anders gesagt: Die Fed will Risiken für Banken und Märkte minimieren, ohne den Inflationskampf aufzugeben.

Die gesellschaftliche Sprengkraft dieser Strategie wird jedoch größer. Während Aktienmärkte neue Höhen erklimmen, steigen Zahlungsrückstände bei Kreditkarten, und höhere Zinsen treffen jene, die keine Möglichkeit haben, sich über Gewinne an den Börsen oder mit anderen Vermögen zu schützen. Kritiker sprechen offen von einer Geldpolitik zugunsten der Vermögenden – nicht unbedingt aus Absicht, aber als strukturelle Folge.

Die meisten Prognosen gehen davon aus, dass die Fed am Mittwoch die Zinsen um schmale 25 Basispunkte senkt und 2026 vorsichtig mit Zinssenkungen fortfährt, sich dabei aber unterhalb historischer Lockerungszyklen bewegt. Gleichzeitig dürfte die Bilanz sanft wachsen – über Käufe kurzlaufender Staatsanleihen –, um den steigenden Bedarf an Bankreserven zu decken.

Die Fed bleibt damit auf einem schmalen Grat: Die Finanzmärkte werden stabilisiert, während die Realwirtschaft weiter leidet. Die politische Frage, wie lange sich diese Schieflage durchhalten lässt, dürfte in Washington ebenso an Bedeutung gewinnen wie an den Märkten.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion