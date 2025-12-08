Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 08.12.25
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 08.12.25 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist Gold (+0,13 %) genz vorne. Gefolgt von EURO STOXX 50 Price Index (+0,05 %), Veolia Environment SA (-0,58 %), DAX Performance (+0,19 %), KGHM Polska Miedz SA (+0,63 %).
Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|Gold
|PK2EBB
|Long
|21,22
|514,50 Tsd.
|KGHM Polska Miedz SA
|PK16S7
|Long
|3,72
|122,40 Tsd.
|DAX Performance
|SX3WV8
|Long
|21,80
|108,20 Tsd.
|DAX Performance
|FC3AS2
|Long
|36,66
|105,12 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|Daimler Truck Holding
|VK0VKK
|Long
|6,78
|69,96 Tsd.
|Meta Platforms
|VC3WWB
|Long
|3,83
|52,99 Tsd.
|EURO STOXX 50 Price Index
|SW9A7N
|Long
|16,04
|34,50 Tsd.
|Meta Platforms
|SY2HKN
|Long
|12,13
|22,24 Tsd.
|Intuitive Surgical
|SU7KJR
|Long
|4,61
|21,26 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|EURO STOXX 50 Price Index
|
Classic
|LB482A
|366,91 Tsd.
|Veolia Environment SA
|
Sonstige
|PN997D
|361,99 Tsd.
|ASML Holding NV
|
Classic
|SY52WY
|116,91 Tsd.
|LVMH - Moet Hennessy Louis Vuitton SE
|
Classic
|LB45EH
|112,53 Tsd.
|EURO STOXX 50 Price Index
|
Bonus Garantie
|PF993B
|81,40 Tsd.
