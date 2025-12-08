    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 08.12.25

    Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 08.12.25
    Foto:

    In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 08.12.25 (Stand 12:00 Uhr).
    Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist Gold (+0,13 %) genz vorne. Gefolgt von EURO STOXX 50 Price Index (+0,05 %), Veolia Environment SA (-0,58 %), DAX Performance (+0,19 %), KGHM Polska Miedz SA (+0,63 %).

    Knockouts

    Basiswert WKN Typ Hebel Umsatz
    Gold PK2EBB Long 21,22 514,50 Tsd.
    KGHM Polska Miedz SA PK16S7 Long 3,72 122,40 Tsd.
    DAX Performance SX3WV8 Long 21,80 108,20 Tsd.
    DAX Performance FC3AS2 Long 36,66 105,12 Tsd.

    Optionsscheine

    Basiswert WKN Typ Omega Umsatz
    Daimler Truck Holding VK0VKK Long 6,78 69,96 Tsd.
    Meta Platforms VC3WWB Long 3,83 52,99 Tsd.
    EURO STOXX 50 Price Index SW9A7N Long 16,04 34,50 Tsd.
    Meta Platforms SY2HKN Long 12,13 22,24 Tsd.
    Intuitive Surgical SU7KJR Long 4,61 21,26 Tsd.

    Zertifikate

    Basiswert Art WKN Umsatz
    EURO STOXX 50 Price Index
    Classic
    		LB482A 366,91 Tsd.
    Veolia Environment SA
    Sonstige
    		PN997D 361,99 Tsd.
    ASML Holding NV
    Classic
    		SY52WY 116,91 Tsd.
    LVMH - Moet Hennessy Louis Vuitton SE
    Classic
    		LB45EH 112,53 Tsd.
    EURO STOXX 50 Price Index
    Bonus Garantie
    		PF993B 81,40 Tsd.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Verfasst von Markt Bote
    20 im Artikel enthaltene Werte
    Umsatzspitzenreiter Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 08.12.25 In der heutigen Finanzübersicht präsentieren wir Ihnen die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 08.12.2025, basierend auf den Daten von 12:00 Uhr. Diese Informationen bieten Ihnen einen umfassenden Überblick über die aktuellen Markttrends und Handelsaktivitäten in diesen Anlageklassen.
