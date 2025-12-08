Bilfinger setzen Rekordrally fort - Kepler Cheuvreux hebt Ziel

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bilfinger Aktie

Die Bilfinger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,36 % und einem Kurs von 105,3 auf Tradegate (08. Dezember 2025, 11:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bilfinger Aktie um +1,18 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,44 %.

Die Marktkapitalisierung von Bilfinger bezifferte sich zuletzt auf 3,96 Mrd..

Bilfinger zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2400 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 105,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Bilfinger Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von -12,46 %/+14,18 % bedeutet.