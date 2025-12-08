    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBilfinger AktievorwärtsNachrichten zu Bilfinger

    Bilfinger setzen Rekordrally fort - Kepler Cheuvreux hebt Ziel

    • Bilfinger-Aktien erreichen Rekordhoch bei 105,70 Euro.
    • Kurs 2025 bereits um 128 Prozent gestiegen.
    • Kepler Cheuvreux hebt Kursziel auf 119 Euro an.
    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Bilfinger haben ihre Rekordjagd am Montagvormittag bis auf 105,70 Euro fortsetzt. Damit liegen die Papiere des Industriedienstleisters 2025 bereits 128 Prozent im Plus. Die Experten der Investmentbank Kepler Cheuvreux stockten ihr Kursziel auf 119 Euro auf und raten weiter zum Kauf.

    Die Anlagestory sei immer noch nicht ausgereizt, hieß es. Wenn man die auf dem Kapitalmarkttag gut dargelegte Strategie nun so erfolgreich umsetze, wie das Geschäft in den vergangenen drei Jahren, dürften die Aktien in den kommenden Monaten weiter überdurchschnittlich laufen. Die Bewertung der Aktien sei immer noch wenig ambitioniert./ag/mis

    ISIN:DE0005909006WKN:590900

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bilfinger Aktie

    Die Bilfinger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,36 % und einem Kurs von 105,3 auf Tradegate (08. Dezember 2025, 11:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bilfinger Aktie um +1,18 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,44 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bilfinger bezifferte sich zuletzt auf 3,96 Mrd..

    Bilfinger zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 105,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Bilfinger Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von -12,46 %/+14,18 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
