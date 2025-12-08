AKTIE IM FOKUS
Schott Pharma rutschen von Rekordtief zu Rekordtief - Downgrades
- Schott Pharma-Aktien fallen auf Rekordtief, -6,2%.
- Gerresheimer-Aktien verlieren ebenfalls, -2,2%.
- Analysten senken Kursziele, Markt bleibt unsicher.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Für Anleger im Pharma-Verpackungsbereich sind die Zeiten am Montag düster geblieben. Allen voran galt dies für die Aktien von Schott Pharma , die seit Anfang November immer neue Rekordtiefs markieren und ihre Talfahrt derzeit noch beschleunigen.
Am späten Donnerstag hatte der Pharmazulieferer seine Aktionäre mit schwachen Geschäftszielen erschreckt und den Aktien tags darauf den nächsten großen Rückschlag beschert. Dieser ging zum Wochenstart mit einem Kursrutsch um 6,2 Prozent auf 15,94 Euro ungebremst weiter. Anlass dazu gaben zwei Analysten-Abstufungen durch die Deutsche Bank und Barclays.
Der Schott-Schwäche nicht entziehen können sich am Montag auch die Titel des Konkurrenten Gerresheimer . Bei diesem machen die Anleger seit mehr als zwei Jahren eine Talfahrt mit, die auch durch zwischenzeitliche Übernahmespekulationen nicht unterbunden wurde. Die Aktien des Schott-Rivalen fielen am Montag um 2,2 Prozent auf 25,30 Euro und näherten sich damit wieder ihrem Tief seit 2010, das im November bei 23 Euro markiert worden war. Die Börsengeschichte von Gerresheimer ist allerdings auch schon deutlich länger als jene von Schott, die vor zwei Jahren erst begann.
Schott hatte in der vergangenen Woche seine Anleger enttäuscht mit einem Ausblick, der geprägt war von herrschender Marktunsicherheit. UBS-Experte Olivier Calvet hatte vor dem Wochenende schon darauf verwiesen, dass eine Nachfrage im Geschäft mit Spritzen ein neuer Aspekt schwacher Geschäfte sei. Zum Wochenbeginn gaben nun zwei Experten ihre ehemals positiven Einschätzungen für Schott auf. Beide zeigten sich verunsichert von der Situation bei Glasspritzen.
Falko Friedrichs von Deutsche Bank Research argumentierte für seine gestrichene Kaufempfehlung, dass die mittelfristigen Ziele stärker gesenkt wurden als gedacht. Eine noch größere Enttäuschung sei aber der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr gewesen, der nicht nur für deutliche Korrekturen der Markterwartungen spreche, sondern auch für ein neuerliches Übergangsjahr. Dieses hatte der Firmenchef Andreas Reisse am Donnerstagabend auch explizit signalisiert mit der Aussage, 2026 werde sich sein Unternehmen in einem herausfordernden Marktumfeld bewegen.
Dieses Übergangsjahr thematisierte jetzt auch Pallav Mittal von der Barclays-Bank, der die Aktien nach "Overweight" nun ebenfalls neutral einstuft. Beide Analysten kürzten auch deutlich ihre Kursziele für Schott, im Falle von Barclays auf 15 Euro und im Falle der Deutschen Bank auf 19 Euro. Damit sieht zumindest Mittal noch etwas Risiko für die Schott-Anteile, die 2025 bislang fast 37 Prozent an Wert verloren haben. Seit dem Rekordhoch im Februar 2024 beträgt der Einbruch sogar mehr als 63 Prozent./tih/mis/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie
Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,47 % und einem Kurs von 25,22 auf Tradegate (08. Dezember 2025, 11:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um -2,85 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,14 %.
Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 860,74 Mio..
Gerresheimer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1500 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,75Euro. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 29,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 34,00Euro was eine Bandbreite von +16,47 %/+36,55 % bedeutet.
Es gab in der Vergangenheit mehrere Fälle, in denen Märkte kurz vor einem Verfall plötzlich explodiert sind – nicht wegen Nachrichten, sondern weil Options- und Hedging-Mechanik einen Gamma-Sturm ausgelöst haben.
Wenn hier eine Meldung auftaucht strategischer Investor hat x%….dann gute Nacht.
Beispiele:
• Tesla 2020 – massenhaft OTM-Calls wurden gekauft, Dealers mussten Delta aufbauen, der Kurs ging in wenigen Wochen um +280 % hoch, bevor die News kamen.
• Nvidia 2023 – starke Rallye vor Earnings, riesige Call-Positionen, Dealer-Hedging wurde als Haupttreiber genannt.
• SoftBank / Nasdaq – Sommer 2020, Milliarden OTM-Calls auf Tech, Markt explodierte, nachdem Market Maker gezwungen waren zu kaufen.
• VW 2008 – Klassiker: sehr kleiner Float, Short-Positionen, Cash-Settlement, Kurs schoss in 48 Stunden Richtung 1.000 €.
Das Muster ist immer gleich:
1. viele OTC Call-Positionen (oft OTM, nah am Verfall)
2. Händler sind short Gamma
3. Kurs steigt → sie müssen Aktien kaufen
4. das Kaufen treibt den Kurs weiter
5. Feedback-Schleife
Wichtig: der Effekt kommt vor dem Verfall, nicht am Verfallstag.
Hedger sichern vorher, nicht am letzten Tag.
Friseuse, wenn du hier so drastische Szenarien zeichnest, wäre es nur fair, wenn du die zugrunde liegenden Fakten, Daten und Analysen auch einmal offenlegst. Die Fakten liegen nämlich längst auf dem Tisch, nur scheint es in deinem Salon gerade eher um Dramastyling zu gehen als um Analyse.
Wenn du von Überkapazitäten, Margendruck, Verdrängungswettbewerb und einem angeblich „sterbenden Markt“ sprichst, dann bitte gerne mit Quellen, Zahlen oder zumindest einer nachvollziehbaren Herleitung. Gleiches gilt für deine sehr steile These, MG sei „praktisch unverkäuflich“ das widerspricht nämlich allem, was man aus PE-Transaktionen, Carve-Outs und den üblichen Multiples des Segments kennt.
Auch Aussagen wie „Gerresheimer überlebt vielleicht nicht“ sind sportlich, gerade in einem Jahr, in dem parallel rund 13 % des Freefloats über TRS, Swaps und Handelsbuchpakete aufgehoben wurden. Wenn du diese bullischen institutionellen Bewegungen anders interpretierst, gerne erklären. Ohne Substanz wirkt es aber eher wie ein Stimmungsbild als wie Analyse. Wenn du möchtest, dass man deinen Beitrag ernst nimmt, dann bitte nicht nur Drama, sondern auch Daten.
Für mich ist GHist keine Horrorfrisur, die du gestaltest, sondern ein struktureller Übergang. Und je mehr Fakten auf dem Tisch liegen, desto offensichtlicher wird, dass die Untergangserzählung zwar hübsch toupiert ist, aber mit der realen Lage ungefähr so viel zu tun hat wie ein Haartrockner mit Biotechnologie. 😉
Selbstdarsteller-Show? Junge, wenn ich mich selbst darstellen wollte, würde ich sicher nicht meine Freizeit damit verbringen, TRS-Strukturen zu entwirren und BNPs Handelsbuch wie die Steuererklärung vom Weihnachtsmann zu analysieren. Da gäbe es wirklich angenehmere Bühnen.
Ich versuche hier nur, das Durcheinander halbwegs verständlich zu sortieren weil ich keine Lust habe, dass wir im Forum am Ende alle glauben, die Kursbewegungen seien ein Werk von Aliens, Kobolden oder dem toten Hamster eines Hedgefonds-Managers.
Und ja: Die Beiträge vom Prof waren und sind gut und ich würde mich freuen wenn er wieder reinkommt.
Ich bin jedenfalls lieber der, der Infos beisteuert, als der, der nur kommentiert, dass ihm das Licht nicht gefällt, während er selbst keine einzige Glühbirne anmacht. 😉