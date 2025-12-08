    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGerresheimer AktievorwärtsNachrichten zu Gerresheimer

    AKTIE IM FOKUS

    Schott Pharma rutschen von Rekordtief zu Rekordtief - Downgrades

    AKTIE IM FOKUS - Schott Pharma rutschen von Rekordtief zu Rekordtief - Downgrades
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Für Anleger im Pharma-Verpackungsbereich sind die Zeiten am Montag düster geblieben. Allen voran galt dies für die Aktien von Schott Pharma , die seit Anfang November immer neue Rekordtiefs markieren und ihre Talfahrt derzeit noch beschleunigen.

    Am späten Donnerstag hatte der Pharmazulieferer seine Aktionäre mit schwachen Geschäftszielen erschreckt und den Aktien tags darauf den nächsten großen Rückschlag beschert. Dieser ging zum Wochenstart mit einem Kursrutsch um 6,2 Prozent auf 15,94 Euro ungebremst weiter. Anlass dazu gaben zwei Analysten-Abstufungen durch die Deutsche Bank und Barclays.

    Der Schott-Schwäche nicht entziehen können sich am Montag auch die Titel des Konkurrenten Gerresheimer . Bei diesem machen die Anleger seit mehr als zwei Jahren eine Talfahrt mit, die auch durch zwischenzeitliche Übernahmespekulationen nicht unterbunden wurde. Die Aktien des Schott-Rivalen fielen am Montag um 2,2 Prozent auf 25,30 Euro und näherten sich damit wieder ihrem Tief seit 2010, das im November bei 23 Euro markiert worden war. Die Börsengeschichte von Gerresheimer ist allerdings auch schon deutlich länger als jene von Schott, die vor zwei Jahren erst begann.

    Schott hatte in der vergangenen Woche seine Anleger enttäuscht mit einem Ausblick, der geprägt war von herrschender Marktunsicherheit. UBS-Experte Olivier Calvet hatte vor dem Wochenende schon darauf verwiesen, dass eine Nachfrage im Geschäft mit Spritzen ein neuer Aspekt schwacher Geschäfte sei. Zum Wochenbeginn gaben nun zwei Experten ihre ehemals positiven Einschätzungen für Schott auf. Beide zeigten sich verunsichert von der Situation bei Glasspritzen.

    Falko Friedrichs von Deutsche Bank Research argumentierte für seine gestrichene Kaufempfehlung, dass die mittelfristigen Ziele stärker gesenkt wurden als gedacht. Eine noch größere Enttäuschung sei aber der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr gewesen, der nicht nur für deutliche Korrekturen der Markterwartungen spreche, sondern auch für ein neuerliches Übergangsjahr. Dieses hatte der Firmenchef Andreas Reisse am Donnerstagabend auch explizit signalisiert mit der Aussage, 2026 werde sich sein Unternehmen in einem herausfordernden Marktumfeld bewegen.

    Dieses Übergangsjahr thematisierte jetzt auch Pallav Mittal von der Barclays-Bank, der die Aktien nach "Overweight" nun ebenfalls neutral einstuft. Beide Analysten kürzten auch deutlich ihre Kursziele für Schott, im Falle von Barclays auf 15 Euro und im Falle der Deutschen Bank auf 19 Euro. Damit sieht zumindest Mittal noch etwas Risiko für die Schott-Anteile, die 2025 bislang fast 37 Prozent an Wert verloren haben. Seit dem Rekordhoch im Februar 2024 beträgt der Einbruch sogar mehr als 63 Prozent./tih/mis/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie

    Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,47 % und einem Kurs von 25,22 auf Tradegate (08. Dezember 2025, 11:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um -2,85 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,14 %.

    Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 860,74 Mio..

    Gerresheimer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1500 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,75Euro. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 29,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 34,00Euro was eine Bandbreite von +16,47 %/+36,55 % bedeutet.




    Community Beiträge zu Gerresheimer - A0LD6E - DE000A0LD6E6

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Gerresheimer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung, Bewertung und technische sowie fundamentale Aspekte der Gerresheimer Aktie. Es werden die Auswirkungen von Options-Hedging, große Investorenpositionen und deren Einfluss auf den Aktienkurs sowie die Bewertung anhand des EV/EBITDA-Verhältnisses erörtert, was die Aktie für Investoren attraktiv macht.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Gerresheimer eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    Verfasst von dpa-AFX
