    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSalzgitter AktievorwärtsNachrichten zu Salzgitter

    Besonders beachtet!

    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare

    Salzgitter Aktie bestätigt den positiven Trend - +5,68 % - 08.12.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Salzgitter Aktie bisher um +5,68 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Salzgitter Aktie.

    Besonders beachtet! - Salzgitter Aktie bestätigt den positiven Trend - +5,68 % - 08.12.2025
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    Salzgitter AG ist ein führender europäischer Stahlkonzern mit Fokus auf Flachstahl, Grobblech und Röhren. Als einer der größten Stahlproduzenten Europas bedient es die Automobil- und Bauindustrie. Hauptkonkurrenten sind ArcelorMittal und Thyssenkrupp. Salzgitter punktet mit Innovationskraft und nachhaltigen Produktionsmethoden.

    Salzgitter Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.12.2025

    Einen starken Börsentag erlebt die Salzgitter Aktie. Sie steigt um +5,68 % auf 39,82. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Salzgitter Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,05 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 39,82, mit einem Plus von +5,68 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Salzgitter AG!
    Long
    37,13€
    Basispreis
    0,32
    Ask
    × 12,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    42,95€
    Basispreis
    0,31
    Ask
    × 12,43
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +70,92 % bei Salzgitter.

    Allein seit letzter Woche ist die Salzgitter Aktie damit um +8,01 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +37,03 %. Im Jahr 2025 gab es für Salzgitter bisher ein Plus von +143,13 %.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,44 % geändert.

    Salzgitter Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,01 %
    1 Monat +37,03 %
    3 Monate +70,92 %
    1 Jahr +119,09 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Salzgitter Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Salzgitter Aktie, die kürzlich von 30 auf 40 Euro gestiegen ist. Analysten haben die Kursziele angehoben, wobei UBS 50 Euro nennt. Anleger sind optimistisch, dass die Aktie weiter steigen könnte, insbesondere im Hinblick auf die Stahlpreise und mögliche Aktivitäten im Verteidigungssektor. Gleichzeitig gibt es Bedenken über die Volatilität und Unsicherheiten bezüglich der Unternehmensführung.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Salzgitter eingestellt.

    Zur Salzgitter Diskussion

    Informationen zur Salzgitter Aktie

    Es gibt 60 Mio. Salzgitter Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,40 Mrd.EUR € wert.

    Klöckner & Co schnellen mit Übernahme-Gesprächen hoch


    Eine etwaige Übernahme des Stahlhändlers Klöckner & Co hat am Montag den Aktienkurs nach oben schießen lassen. In der Spitze ging es am Vormittag um fast ein Viertel nach oben auf 7,50 Euro. Auf diesem Niveau handelte die Aktie letztmals Anfang …

    Erholungsrally von Salzgitter geht weiter - UBS rät zum Kauf


    Aktien von Salzgitter haben ihre seit dem 20. November Erholungsrally am Montagmorgen auf fast 50 Prozent ausgebaut. Erstmals seit Frühjahr 2023 kosteten sie wieder mehr als 40 Euro. Analyst Andrew Jones von der UBS wies auf den hohen Hebel zur …

    US-Zölle treffen deutsche Industriestandorte unterschiedlich stark


    Die US-Zölle von 15 Prozent auf EU-Waren wirken sich regional unterschiedlich auf die lokale Wirtschaft aus. Das zeigt eine am Montag veröffentlichte Studie des Ifo-Instituts zu den wirtschaftlichen Auswirkungen …

    Salzgitter Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Salzgitter Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salzgitter Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Salzgitter

    +5,62 %
    +9,23 %
    +36,91 %
    +69,36 %
    +115,77 %
    +34,61 %
    +104,78 %
    +73,00 %
    +6.540,00 %
    ISIN:DE0006202005WKN:620200



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Salzgitter Aktie bestätigt den positiven Trend - +5,68 % - 08.12.2025 Am heutigen Handelstag konnte die Salzgitter Aktie bisher um +5,68 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Salzgitter Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     