Salzgitter Aktie bestätigt den positiven Trend - +5,68 % - 08.12.2025

Einen starken Börsentag erlebt die Salzgitter Aktie. Sie steigt um +5,68 % auf 39,82€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Salzgitter Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,05 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 39,82€, mit einem Plus von +5,68 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Salzgitter AG ist ein führender europäischer Stahlkonzern mit Fokus auf Flachstahl, Grobblech und Röhren. Als einer der größten Stahlproduzenten Europas bedient es die Automobil- und Bauindustrie. Hauptkonkurrenten sind ArcelorMittal und Thyssenkrupp. Salzgitter punktet mit Innovationskraft und nachhaltigen Produktionsmethoden.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +70,92 % bei Salzgitter.

Allein seit letzter Woche ist die Salzgitter Aktie damit um +8,01 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +37,03 %. Im Jahr 2025 gab es für Salzgitter bisher ein Plus von +143,13 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,44 % geändert.

Salzgitter Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +8,01 % 1 Monat +37,03 % 3 Monate +70,92 % 1 Jahr +119,09 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Salzgitter Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Salzgitter Aktie, die kürzlich von 30 auf 40 Euro gestiegen ist. Analysten haben die Kursziele angehoben, wobei UBS 50 Euro nennt. Anleger sind optimistisch, dass die Aktie weiter steigen könnte, insbesondere im Hinblick auf die Stahlpreise und mögliche Aktivitäten im Verteidigungssektor. Gleichzeitig gibt es Bedenken über die Volatilität und Unsicherheiten bezüglich der Unternehmensführung.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Salzgitter eingestellt.

Informationen zur Salzgitter Aktie

Es gibt 60 Mio. Salzgitter Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,40 Mrd.EUR € wert.

Eine etwaige Übernahme des Stahlhändlers Klöckner & Co hat am Montag den Aktienkurs nach oben schießen lassen. In der Spitze ging es am Vormittag um fast ein Viertel nach oben auf 7,50 Euro. Auf diesem Niveau handelte die Aktie letztmals Anfang …

Aktien von Salzgitter haben ihre seit dem 20. November Erholungsrally am Montagmorgen auf fast 50 Prozent ausgebaut. Erstmals seit Frühjahr 2023 kosteten sie wieder mehr als 40 Euro. Analyst Andrew Jones von der UBS wies auf den hohen Hebel zur …

Die US-Zölle von 15 Prozent auf EU-Waren wirken sich regional unterschiedlich auf die lokale Wirtschaft aus. Das zeigt eine am Montag veröffentlichte Studie des Ifo-Instituts zu den wirtschaftlichen Auswirkungen …

Salzgitter Aktie jetzt kaufen?

Ob die Salzgitter Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salzgitter Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.