JEFFERIES stuft AMAZON COM INC auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amazon nach einer Nutzerkonferenz mit einem Kursziel von 275 US-Dollar auf "Buy" belassen. Es gehe er um beständige Fortschritte, nicht um die Neuerfindung des Rads, schrieb Brent Thill am Montag./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:06 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:06 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:06 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:06 / A.M.
Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 197,7EUR auf Tradegate (08. Dezember 2025, 11:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: AMAZON COM INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 275
Kursziel alt: 275
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
