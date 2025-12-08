UBS stuft Totalenergies auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Henri Patricot sieht den Zusammenschluss des britischen Fördergeschäfts der Franzosen mit Neo Next neutral bis leicht positiv, wie er am Montag schrieb. Er erinnerte zudem an den ersten Handelstag von Totalenergies-Aktien in den USA. Dadurch werden die bisherigen Anrechtsscheine (ADR) ersetzt. Patricot sieht kaum Auswirkungen./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:19 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:19 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,73 % und einem Kurs von 55,75EUR auf Tradegate (08. Dezember 2025, 11:55 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Henri Patricot
Analysiertes Unternehmen: Totalenergies
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 62
Kursziel alt: 62
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Henri Patricot
Analysiertes Unternehmen: Totalenergies
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 62
Kursziel alt: 62
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte