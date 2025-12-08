UBS stuft Totalenergies auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Henri Patricot sieht den Zusammenschluss des britischen Fördergeschäfts der Franzosen mit Neo Next neutral bis leicht positiv, wie er am Montag schrieb. Er erinnerte zudem an den ersten Handelstag von Totalenergies-Aktien in den USA. Dadurch werden die bisherigen Anrechtsscheine (ADR) ersetzt. Patricot sieht kaum Auswirkungen./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:19 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:19 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,73 % und einem Kurs von 55,75EUR auf Tradegate (08. Dezember 2025, 11:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Henri Patricot

Analysiertes Unternehmen: Totalenergies

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 62

Kursziel alt: 62

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



