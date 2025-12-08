RBC stuft Totalenergies auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Biraj Borkhataria ging am Montag auf die Einigung des Ölkonzerns mit Repsol und Hitec ein, seine britische Sparte in deren Gemeinschaftsunternehmen mit Next Neo einzubringen. Das reflektiere die Trends der vergangenen Jahre von Ölkonzernen in der Nordsee./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:14 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:14 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,50 % und einem Kurs von 55,88EUR auf Tradegate (08. Dezember 2025, 12:05 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Biraj Borkhataria
Analysiertes Unternehmen: Totalenergies
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 70
Kursziel alt: 70
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
