UBS stuft LOREAL auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 367 Euro auf "Neutral" belassen. Die Anteilserhöhung an Galderma auf 20 Prozent überrasche nicht, schrieb Guillaume Delmas am Montag. Kurzfristig seien die finanziellen Implikationen begrenzt./rob/mis/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



