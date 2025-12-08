UBS stuft LOREAL auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 367 Euro auf "Neutral" belassen. Die Anteilserhöhung an Galderma auf 20 Prozent überrasche nicht, schrieb Guillaume Delmas am Montag. Kurzfristig seien die finanziellen Implikationen begrenzt./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Guillaume Delmas
Analysiertes Unternehmen: LOREAL
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 367
Kursziel alt: 367
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
