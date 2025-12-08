    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNexus Uranium AktievorwärtsNachrichten zu Nexus Uranium
    Nexus Uranium vergibt Option auf das Projekt Great Divide Basin an Canamera Energy Metals

    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Vancouver, British Columbia – 8. Dezember 2025 / IRW-Press / Nexus Uranium Corp. (CSE: NEXU | OTCQB: GIDMF | FWB: JA7) („Nexus“ oder das „Unternehmen“) hat eine Optionsvereinbarung (die „Optionsvereinbarung“) mit Canamera Energy Metals Corp. (CSE: EMET) („Canamera“) geschlossen, welcher zufolge Canamera eine Beteiligung von bis zu 90 % an Nexus‘ Uranprojekt Great Divide Basin in Wyoming erwerben kann.

     

    Gemäß den Bedingungen der Optionsvereinbarung wird Canamera über einen Zeitraum von vier Jahren die Exploration auf dem Konzessionsgebiet finanzieren sowie Bar- und Aktienzahlungen an Nexus leisten. Sollte Canamera alle Earn-in-Anforderungen erfüllen, wird Nexus eine Gewinnbeteiligung (Carried Interest) von 10 % am Projekt einbehalten und rund 280.000 $ in bar sowie Canamera-Aktien im Wert von 500.000 $ erhalten. Zudem wird das Unternehmen von Explorationsaufwendungen in Höhe von insgesamt 2,75 Millionen $ profitieren und all das ohne einen weiteren Kapitalaufwand seitens Nexus.

     

    „Diese Optionsstruktur ermöglicht es, Great Divide Basin durch ein vollständig finanziertes Explorationsprogramm voranzubringen, während wir gleichzeitig eine bedeutende Beteiligung an dem Projekt behalten“, so Jeremy Poirier, seines Zeichens Chief Executive Officer. „Die von Canamera zugesagten Explorationsarbeiten sollten die erforderlichen technischen Daten liefern, um das Potenzial des Konzessionsgebiets zu bewerten, und die Aktionäre von Nexus werden von diesen Arbeiten ohne eine weitere Verwässerung profitieren.“

     

    Bestimmungen der Optionsvereinbarung

     

    Canamera kann durch die folgende Earn-in-Struktur eine Beteiligung von bis zu 90 % am Projekt Great Divide Basin erwerben:

     

    Erste Option (Beteiligung von 51 %):

     

    -          Ausgabe von 500.000 Canamera-Aktien an Nexus innerhalb von 5 Tagen nach Abschluss;

    -          Barzahlung in Höhe von 30.000 $ innerhalb von 5 Tagen nach Abschluss;

    -          Barzahlung in Höhe von 100.000 $ bis spätestens 18 Monate nach Abschluss;

    -          Explorationsausgaben in Höhe von 250.000 $ bis spätestens 18 Monate nach Abschluss; und

    -          Weitere Explorationsausgaben in Höhe von 500.000 $ bis spätestens zwei Jahre nach Abschluss.

