Wirtschaft
Dax weiter leicht im Plus - kein Kaufdruck im Gesamtmarkt
"Die Stimmung im europäischen Handel ist gerade in dieser Handelswoche von einem selektiven abwartenden Sentiment bestimmt", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. Die Marktteilnehmer hätten bereits in den vergangenen Handelstagen sehr viel Optimismus bezüglich einer potenziellen Zinssenkung in den USA eingepreist und wollten nun sehen, ob diese Vorschusslorbeeren angemessen waren.
"Auf der anderen Seite möchten die Investoren von weiteren Kurssteigerungen profitieren", so Lipkow. "Daher liegt der Fokus zum Wochenstart auf den defensiven Branchen, wie Pharma, Banken/ Versicherungen und Versorgern. Etwas vorsichtiger sind die Marktteilnehmer bei den zyklischen Branchen, wie Automotive und Chemie." Auch die klassischen Technologietitel seien zum Wochenstart weniger gefragt. "Das Handelsvolumen im Gesamtmarkt bleibt weiterhin unterdurchschnittlich und zeigt keinen Kaufdruck im Gesamtmarkt auf."
Im Kern geht es in den Rechtsverfahren um die Frage, ob Bundesrecht zu Warnhinweisen beim Verkauf der Unkrautvernichter über dem Recht von Bundesstaaten steht.
Nach solch einem starkem Kursanstieg wäre größerer Kursrückgang durch kurzfristige Gewinnmitnahmen nicht außergewöhnlich.
Es ist sicher noch recht früh , Bill Andersons Führung des Bayerkonzern über den grünen Klee zu loben - harsche Kritik hat er auch hier im Thread schon reichlich erfahren ... . Seine Strategie , besonders in der Öffentlichkeitsarbeit , wird für mich aber immer deutlicher sichtbar . Wie damals bei Roche beginnt es leise , langsam und unauffällig , um dann Schlag auf Schlag stringente Ergebnisse zu zeitigen . Natürlich gehört auch Glück dazu , aber das winkt auf Dauer nur dem Tüchtigen ! Der Sargdeckel bei Bayer hat sich zumindest wieder geöffnet ....Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif