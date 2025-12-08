SoftBank Group Aktie tiefrot - 08.12.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die SoftBank Group Aktie. Mit einer Performance von -3,68 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,66 %, geht es heute bei der SoftBank Group Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

SoftBank Group ist ein führendes Investmentkonglomerat mit Fokus auf Technologie und Telekommunikation, bekannt für seinen Vision Fund. Es konkurriert mit Investmentriesen wie Sequoia und Tencent und hebt sich durch die Größe und den Einfluss seines Fonds ab.

Obwohl die SoftBank Group Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +13,65 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SoftBank Group Aktie damit um +12,68 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,06 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die SoftBank Group um +84,29 % gewonnen.

SoftBank Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +12,68 % 1 Monat -17,06 % 3 Monate +13,65 % 1 Jahr +78,45 %

Informationen zur SoftBank Group Aktie

Es gibt 1 Mrd. SoftBank Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 145,79 Mrd. € wert.

SoftBank Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die SoftBank Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SoftBank Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.