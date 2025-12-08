    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSoftBank Group AktievorwärtsNachrichten zu SoftBank Group

    Besonders beachtet!

    153 Aufrufe 153 0 Kommentare 0 Kommentare

    SoftBank Group Aktie tiefrot - 08.12.2025

    Am heutigen Handelstag muss die SoftBank Group Aktie bisher Verluste von -3,68 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SoftBank Group Aktie.

    Besonders beachtet! - SoftBank Group Aktie tiefrot - 08.12.2025
    Foto: Norikazu Tateishi - picture alliance / ASSOCIATED PRESS

    SoftBank Group ist ein führendes Investmentkonglomerat mit Fokus auf Technologie und Telekommunikation, bekannt für seinen Vision Fund. Es konkurriert mit Investmentriesen wie Sequoia und Tencent und hebt sich durch die Größe und den Einfluss seines Fonds ab.

    SoftBank Group aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.12.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die SoftBank Group Aktie. Mit einer Performance von -3,68 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,66 %, geht es heute bei der SoftBank Group Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Obwohl die SoftBank Group Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +13,65 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SoftBank Group Aktie damit um +12,68 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,06 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die SoftBank Group um +84,29 % gewonnen.

    SoftBank Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +12,68 %
    1 Monat -17,06 %
    3 Monate +13,65 %
    1 Jahr +78,45 %

    Informationen zur SoftBank Group Aktie

    Es gibt 1 Mrd. SoftBank Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 145,79 Mrd. € wert.

    Newron Pharmaceuticals, SELLAS Life Sciences Group & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    SoftBank Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die SoftBank Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SoftBank Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SoftBank Group

    -3,52 %
    +12,68 %
    -17,06 %
    +13,65 %
    +78,45 %
    +145,54 %
    +84,78 %
    +337,04 %
    +13.443,54 %
    ISIN:JP3436100006WKN:891624



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! SoftBank Group Aktie tiefrot - 08.12.2025 Am heutigen Handelstag muss die SoftBank Group Aktie bisher Verluste von -3,68 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SoftBank Group Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     