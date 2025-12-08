AIXTRON Aktie knickt um -3,27 % ein - 08.12.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die AIXTRON Aktie. Mit einer Performance von -3,27 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,03 %, geht es heute bei der AIXTRON Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die AIXTRON-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +51,29 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AIXTRON Aktie damit um +2,75 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,50 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei AIXTRON auf +20,53 %.

AIXTRON Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,75 % 1 Monat +9,50 % 3 Monate +51,29 % 1 Jahr +23,84 %

Informationen zur AIXTRON Aktie

Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,01 Mrd. € wert.

EQS Voting Rights Announcement: AIXTRON SE AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 08.12.2025 / 10:00 CET/CEST Dissemination of a Voting …

AIXTRON Aktie jetzt kaufen?

Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.