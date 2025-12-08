Bayer Aktie weiter aufwärts - 08.12.2025

Mit einer Performance von +4,20 % konnte die Bayer Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Bayer Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,73 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 34,77€, mit einem Plus von +4,20 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Bayer ist ein führendes Life-Science-Unternehmen, das sich auf Gesundheit und Ernährung spezialisiert hat. Es bietet Pharmazeutika, Pflanzenschutzmittel und Saatgut an. Bayer hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Unternehmen wie BASF, Syngenta und Pfizer. Ein Alleinstellungsmerkmal ist seine Innovationskraft in Forschung und Entwicklung.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Bayer Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +20,18 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bayer Aktie damit um +11,45 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +28,83 %. Im Jahr 2025 gab es für Bayer bisher ein Plus von +75,99 %.

Bayer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +11,45 % 1 Monat +28,83 % 3 Monate +20,18 % 1 Jahr +65,08 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Bayer Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Bayer Aktie, insbesondere um die Auswirkungen des Glyphosat-Streits auf die Kursentwicklung. Anleger erwarten wichtige Entscheidungen des Supreme Court, die die Bewertung der Aktie beeinflussen könnten. Kritische Stimmen äußern Bedenken über Analystenbewertungen, insbesondere die plötzliche Verdopplung des Kursziels durch JP Morgan, was als strategischer Schachzug interpretiert wird. Insgesamt herrscht Unsicherheit über die künftige Entwicklung der Aktie.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.

Informationen zur Bayer Aktie

Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 34,09 Mrd. € wert.

Der Dax ist am Montag nach einem bereits halbwegs freundlichen Start bis zum Mittag weiter im grünen Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 24.080 Punkten berechnet, dies entspricht …

Die Aktien von Bayer haben nach einer kurzen Konsolidierung ihren Aufwärtstrend am Montag wieder aufgenommen. Zuletzt wurden immer mehr Analysten optimistisch, nachdem der Pharma- und Agrarchemiekonzern mit Studiendaten zum Gerinnungshemmer …

