    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPop Mart International Group AktievorwärtsNachrichten zu Pop Mart International Group

    Besonders beachtet!

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Pop Mart International Group - Aktie erlebt Kurseinbruch -9,02 % - 08.12.2025

    Am 08.12.2025 ist die Pop Mart International Group Aktie, bisher, um -9,02 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Pop Mart International Group Aktie.

    Besonders beachtet! - Pop Mart International Group - Aktie erlebt Kurseinbruch -9,02 % - 08.12.2025
    Foto: zhouyilu - stock.adobe.com

    Pop Mart International Group ist ein führender Anbieter von Designer-Spielzeugen, bekannt für seine Blind Box-Kollektionen. Das Unternehmen hat eine starke Marktstellung in Asien und expandiert global. Hauptkonkurrenten sind Kidrobot und Funko. Pop Mart überzeugt durch exklusive Künstlerkooperationen und innovative Designs.

    Pop Mart International Group Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 08.12.2025

    Mit einer Performance von -9,02 % musste die Pop Mart International Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,67 %, geht es heute bei der Pop Mart International Group Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Pop Mart International Group mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -29,30 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Pop Mart International Group Aktie damit um -7,50 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,76 %. Im Jahr 2025 gab es für Pop Mart International Group bisher ein Plus von +91,38 %.

    Pop Mart International Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,50 %
    1 Monat -9,76 %
    3 Monate -29,30 %
    1 Jahr +91,38 %

    Informationen zur Pop Mart International Group Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Pop Mart International Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 29,81 Mrd. € wert.

    Newron Pharmaceuticals, SELLAS Life Sciences Group & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Pop Mart International Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Pop Mart International Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Pop Mart International Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Pop Mart International Group

    -9,02 %
    -7,50 %
    -9,76 %
    -29,30 %
    +91,38 %
    +747,33 %
    +181,69 %
    ISIN:KYG7170M1033WKN:A2QKKF



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Pop Mart International Group - Aktie erlebt Kurseinbruch -9,02 % - 08.12.2025 Am 08.12.2025 ist die Pop Mart International Group Aktie, bisher, um -9,02 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Pop Mart International Group Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     