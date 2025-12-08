Pop Mart International Group - Aktie erlebt Kurseinbruch -9,02 % - 08.12.2025

Mit einer Performance von -9,02 % musste die Pop Mart International Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,67 %, geht es heute bei der Pop Mart International Group Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Pop Mart International Group ist ein führender Anbieter von Designer-Spielzeugen, bekannt für seine Blind Box-Kollektionen. Das Unternehmen hat eine starke Marktstellung in Asien und expandiert global. Hauptkonkurrenten sind Kidrobot und Funko. Pop Mart überzeugt durch exklusive Künstlerkooperationen und innovative Designs.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Pop Mart International Group mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -29,30 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Pop Mart International Group Aktie damit um -7,50 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,76 %. Im Jahr 2025 gab es für Pop Mart International Group bisher ein Plus von +91,38 %.

Pop Mart International Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,50 % 1 Monat -9,76 % 3 Monate -29,30 % 1 Jahr +91,38 %

Informationen zur Pop Mart International Group Aktie

Es gibt 1 Mrd. Pop Mart International Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 29,81 Mrd. € wert.

Pop Mart International Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die Pop Mart International Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Pop Mart International Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.