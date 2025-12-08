Bisher größter Abschnitt in Araxá – 115,65 m hochgradige Seltene Erden und Niobium ab der Oberfläche

Diamantbohrungen liefern außergewöhnlich hochwertige Durchschneidungen von der Oberfläche, die eine erhebliche Steigerung der Weltklasse-Mineralressourcen von Araxá unterstützen

- Sehr mächtige hochgradige Seltene Erden und Niobium bei Araxá bestätigt – einschließlich 115,65 m ab Oberfläche in AXDD016 – unser bisher mächtigster hochgradiger Abschnitt: Die neuesten Untersuchungsergebnisse zeigen weiterhin außergewöhnliche Durchschneidungen, wobei weitere 32 Diamantbohrlöcher im Labor auf die für dieses Jahr geplanten Untersuchungsergebnisse warten.

- Neue Analyseergebnisse für Diamantbohrlöcher umfassen (1):

115,65 m @ 3,34 % TREO und 0,34 % Nb₂O₅ ab Oberfläche in AXDD016, einschließlich:

10 m @ 6,39 % TREO und 0,74 % Nb₂O₅ ab Oberfläche

7,35 m @ 5,92 % TREO und 0,57 % Nb₂O₅ ab 10,65 m

2,9 m @ 9,27 % TREO und 0,21 % Nb₂O₅ ab 26,1 m

100,1 m @ 3,96 % TREO und 0,40 % Nb₂O₅ ab Oberfläche in AXDD012 einschließlich:

1,3 m @ 12,24 % TREO und 0,96 % Nb₂O₅ ab 11,15 m

14,35 m @ 5,68 % TREO und 0,63 % Nb₂O₅ ab 18 m

13,35 m @ 7,07 % TREO und 0,13 % Nb₂O₅ ab 74 m

79,7 m @ 3,69 % TREO und 0,40 % Nb₂O₅ ab Oberfläche in AXDD013 einschließlich:

19,7 m @ 6,45 % TREO und 0,54 % Nb₂O₅ ab Oberfläche

5 m @ 7,92 % TREO und 0,57 % Nb₂O₅ ab 11 m

- Hohe Konsistenz treibt Ressourcenwachstum in Araxá voran: Die neuen Ergebnisse unterstreichen die weitreichende Kontinuität der hochgradigen Mineralisierung über sehr breite Abschnitte von der Oberfläche aus, was eine potenzielle erhebliche Steigerung der gesamten Mineralressourcenschätzung unterstützt – die mit 40,6 Mio. Tonnen bei 4,13 % TREO (2) bereits Weltklasse ist – die größte und hochgradigste Karbonatit-REE-Ressource in Südamerika und die zweithöchste REE-Ressource in der westlichen Welt.

- Ressourcen-Upgrade in die „Indicated“-Kategorie: Mächtige hochgradige Zonen werden in Bereichen bestätigt, die zuvor in der Kategorie „Inferred“ modelliert wurden, was das Potenzial für eine erhebliche Umwandlung von „Inferred“-Ressourcen in die höhervertrauenswürdige Kategorie „Indicated“ unterstützt.

- Mineralsystem bleibt offen: Hochgradige Vererzung ist in alle Richtungen offen, einschließlich in der Tiefe; Erweiterungsbohrungen laufen rund um die Uhr, wobei zusätzliche 25 Bohrlöcher geplant sind, die 2025 abgeschlossen werden sollen und die Bohrungen bis 2026 ausweiten.

8. Dezember 2025 / IRW-Press / St George Mining Limited (ASX: SGQ) („St George“ oder das „Unternehmen“) freut sich, weitere außergewöhnliche Untersuchungsergebnisse – darunter den bislang mächtigsten Abschnitt mit hochgradiger Mineralisierung – aus den laufenden Diamantbohrungen in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Araxá Rare Earths and Niobium in Minas Gerais (Brasilien) bekannt zu geben.

John Prineas, Executive Chairman von St George Mining, sagte:

„Das Araxá-Projekt liefert genau das, was wir uns vorgenommen haben – konsistente, hochgradige Ergebnisse, die den Umfang des Projekts erweitern und unser Vertrauen in das, was bereits eine außergewöhnliche, weltweit erstklassige Mineralressourcenschätzung (MRE) ist, stärken.

„Die Bohrungen liefern weiterhin eine Ausdehnung der hochgradigen Vererzung westlich des MRE-Gebiets und zeigen, dass das Mineralsystem offen ist und über die bisher definierten Grenzen hinausreicht. Wir sind gespannt auf die ausstehenden Ergebnisse weiterer Bohrungen, die in diesem Bereich westlich der MRE abgeschlossen wurden.

„Ebenso bemerkenswert ist die außergewöhnliche Konsistenz der Vererzung in den Bohrlöchern AXDD012, 013 und 016, in denen hohe Gehalte über Intervalle von mehr als 100 Metern bestätigt wurden. Ergebnisse wie diese sind von großer Bedeutung, weil sie das Vertrauen stärken, um Ressourcen aus der Kategorie ‚Inferred‘ in die Kategorie ‚Indicated‘ hochzustufen. Wichtig ist auch, dass sie das Potenzial hervorheben, sowohl die Gesamttonnage als auch den Gesamtdurchschnittsgehalt der MRE zu erhöhen, da mächtige hochgradige Zonen in Bereichen bestätigt werden, die zuvor mit geringerer Sicherheit oder konservativeren Gehalten modelliert wurden.

„Zusammen bilden diese Ergebnisse eine sehr solide Grundlage für unsere Erwartungen, die JORC-Ressource bei Araxá aufzuwerten und wichtige positive Ergebnisse aus den anstehenden wirtschaftlichen Studien zu erzielen, die den Entwicklungsweg des Projekts definieren werden.

„Die Bohrungen bei Araxá laufen weiterhin rund um die Uhr, während wir auch auf eine große Menge ausstehender Analysen warten. Wir freuen uns darauf, die Aktionäre in den kommenden Wochen über unseren Fortschritt bei Araxá zu informieren.“

(1) Siehe Tabellen 1 und 2 für Details zu den neuesten Bohrlöchern und Analysen.

(2) Siehe Tabelle 3 und unsere ASX-Mitteilung vom 1. April 2025 „High-Grade Niobium and REE JORC Resource for Araxa“ für weitere Informationen zur Mineralressourcenschätzung.

Bei dieser Übersetzung handelt es sich um den Auszug aus einer insgesamt 19-seitigen Meldung.

Über das Araxá-Projekt:

St George erwarb am 27. Februar 2025 100 % des Araxá-Projekts. Araxá ist ein risikoarmes, weltweit führendes Projekt für Seltene Erden und Niobium in Minas Gerais, Brasilien, das an die weltweit führenden Niobiumabbauaktivitäten von CBMM angrenzt.

Die Region rund um das Araxá-Projekt verfügt über eine lange Geschichte der kommerziellen Niobiumproduktion und bietet Zugang zu Infrastruktur und qualifizierten Arbeitskräften.

St George hat staatliche Unterstützung für beschleunigte Projektgenehmigungen ausgehandelt sowie ein hochqualifiziertes Team im Land aufgebaut und Beziehungen zu wichtigen Parteien und Behörden in Brasilien hergestellt, um das Projekt durch Explorationsarbeiten und Entwicklungsstudien voranzutreiben.

St George wurde ausgewählt, an der MagBrasS-Initiative der Bundesregierung teilzunehmen – einem Programm, das darauf abzielt, eine integrierte und nachhaltige Lieferkette für Seltene Erden-Produkte aufzubauen, einschließlich der Produktion von Permanentmagneten vollständig innerhalb Brasiliens – und hat im Oktober 2024 eine Kooperationsvereinbarung mit dem Bundesstaat Minas Gerais unterzeichnet, gemäß der der Staat bei der Beschleunigung der Genehmigungsverfahren für das Araxá-Projekt helfen wird.

Am 1. April 2025 kündigte St George eine erste Mineralressourcenschätzung (MRE) für das Projekt an, die sowohl eine weltweit bedeutende Niobium- als auch Seltene Erden-Ressource darstellt, wie in Tabelle 3 unten gezeigt:

Autorisiert zur Veröffentlichung durch den Vorstand von St George Mining Limited.

Erklärung der sachkundigen Person – Mineralressourcenschätzung

Mr. Beau Nicholls: Die Informationen in dieser ASX-Mitteilung, die sich auf die Mineralressourcenschätzung und historische/ausländische Ergebnisse beziehen, basieren auf Informationen und unterstützenden Unterlagen, die von Mr. Beau Nicholls geprüft und zusammengestellt wurden, einer sachkundigen Person, die Mitglied des Australian Institute of Geoscientists ist. Herr Nicholls ist Hauptberater von EM2 Ltd (Sahara), einem unabhängigen Beratungsunternehmen, das von St George Mining Limited mit der Überprüfung historischer Daten und der Erstellung der Mineralressourcenschätzung für das Araxá-Niob- und Seltenerdprojekt gemäß den JORC-Richtlinien von 2012 beauftragt wurde. Mr. Nicholls verfügt über ausreichende Erfahrungen, die relevant sind für die Art der in Betracht gezogenen Vererzung und des Lagerstättentyps sowie für die durchgeführte Tätigkeit, um als sachkundige Person gemäß der Ausgabe 2012 des „Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves“ zu gelten.

Mr. Leandro Silva: Die Informationen in dieser ASX-Mitteilung, die sich auf die Mineralressourcenschätzung beziehen, basieren auf Informationen und unterstützenden Unterlagen, die von Mr. Leandro Silva geprüft und zusammengestellt wurden, einer sachkundigen Person, die Mitglied des Australian Institute of Geoscientists ist. Herr Silva ist beratender Geologe bei EM2 Ltd (Sahara), einem unabhängigen Beratungsunternehmen, das von St George Mining Limited mit der Überprüfung historischer Daten und der Erstellung der Mineralressourcenschätzung für das Araxá-Niobium- und Seltene Erden-Projekt gemäß den JORC-Richtlinien von 2012 beauftragt wurde. Mr. Silva verfügt über ausreichende Erfahrungen, die relevant sind für die Art der in Betracht gezogenen Vererzung und des Lagerstättentyps sowie für die durchgeführte Tätigkeit, um als sachkundige Person gemäß der Ausgabe 2012 des „Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves“ zu gelten.

Diese ASX-Mitteilung enthält Informationen, die sich auf die folgenden Berichte beziehen, welche auf der Website des Unternehmens unter www.stgm.com.au verfügbar sind:

April 2025 – Erstmalige hochgradige Niobium- und Seltene Erden-Ressourcenschätzung für das Araxá-Projekt, Brasilien

Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in früheren Marktankündigungen genannten Mineralressourcenschätzungen wesentlich beeinflussen, und dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Mineralressourcenschätzungen zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben. Das Unternehmen bestätigt, dass Form und Kontext, in denen die Ergebnisse der sachkundigen Person dargestellt werden, gegenüber den ursprünglichen Marktankündigungen nicht wesentlich verändert wurden.

Erklärung der sachkundigen Person – Explorationsergebnisse

Die in dieser ASX-Mitteilung enthaltenen Informationen zu historischen und ausländischen Ergebnissen basieren auf Informationen und Begleitdokumenten, die von Herrn Carlos Silva, Senior Geologist bei GE21 Consultoria Mineral und kompetenter Sachverständiger sowie Mitglied des Australian Institute of Geoscientists, geprüft wurden, und geben diese wahrheitsgetreu wieder. GE21 ist ein unabhängiges Beratungsunternehmen, das von St George Mining Limited mit der Überprüfung historischer Explorationsdaten beauftragt wurde. Mr. Silva verfügt über ausreichende Erfahrungen, die relevant sind für die Art der in Betracht gezogenen Vererzung und des Lagerstättentyps sowie für die durchgeführte Tätigkeit, um als sachkundige Person gemäß der Ausgabe 2012 des „Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves“ zu gelten.

Erklärung der sachkundigen Person:

Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf Explorationsziele, Explorationsergebnisse, Mineralressourcen oder Erzreserven für das Araxá-Projekt beziehen, basieren auf Informationen, die von Mr. Wanderly Basso zusammengestellt wurden, einer sachkundigen Person, die Mitglied des Australasian Institute of Geoscientists ist. Herr Basso ist bei St George Mining Limited als technischer Berater für Mineralprojekte beschäftigt und hält von der Gesellschaft ausgegebene Leistungsrechte.

Mr. Basso verfügt über ausreichende Erfahrungen, die relevant sind für die Art der in Betracht gezogenen Vererzung, den Lagerstättentyp und die durchgeführte Tätigkeit, um als sachkundige Person gemäß der Ausgabe 2012 des „Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves“ zu gelten. Mr. Basso stimmt der Aufnahme der auf seinen Informationen basierenden Sachverhalte in den Bericht in der Form und im Kontext, in dem sie erscheinen, zu.

