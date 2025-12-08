Anleger setzen auf Fed-Zinssenkung – ETH, XRP, SOL und ADA führen Rallye an

Am Montagmittag notiert Bitcoin rund 3,2 Prozent höher bei 92.200 US-Dollar. Ethereum steigt um 3,8 Prozent auf 3.160 US-Dollar. XRP gewinnt ebenfalls 3,2 Prozent auf 2,10 US-Dollar. Solana und Cardano führen die Gewinnerliste mit Kursaufschlägen von jeweils knapp fünf Prozent an. Die Gesamtmarktkapitalisierung des Kryptomarktes klettert um drei Prozent auf 3,13 Billionen US-Dollar.

Der Krypto-Markt startet mit kräftigen Kursgewinnen in die neue Handelswoche. Angetrieben von wachsenden Erwartungen an eine baldige Zinssenkung der US-Notenbank Federal Reserve legen Bitcoin und die großen Altcoins deutlich zu. Besonders Ethereum, Solana und Cardano stehen im Fokus der Anleger.

"Der Markt handelt derzeit stark im Einklang mit den Erwartungen an eine baldige Zinssenkung durch die Fed", sagte Alex Kuptsikevich, Analyst bei FxPro. "Sollte der positive Impuls anhalten, könnte Bitcoin kurzfristig in Richtung 98.000 bis 100.000 US-Dollar tendieren."

Rückenwind aus der Geldpolitik: Märkte setzen auf Zinssenkung

Im Zentrum der aktuellen Marktbewegung steht die bevorstehende Zinsentscheidung am 10. Dezember der US-Notenbank, bei der eine Zinssenkung um 25 Basispunkte weitgehend eingepreist ist.

"Eine Zinssenkung in Verbindung mit dem Ende der quantitativen Straffung dürfte die Risikobereitschaft deutlich erhöhen", sagte Ryan McMillin, Chief Investment Officer bei Merkle Tree Capital. "Das könnte der Startschuss für eine Jahresendrallye sein."

Hinzu kommen in dieser Woche wichtige US-Arbeitsmarktdaten, die zusätzlichen Einfluss auf die geldpolitischen Erwartungen nehmen dürften. Ökonomen rechnen mit einem Anstieg der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe um rund 30.000 auf etwa 221.000. Ein schwächerer Arbeitsmarkt könnte die Argumente für eine Zinssenkung zusätzlich stärken.

Langfristige Hoffnung

Über die kurzfristigen geldpolitischen Impulse hinaus sehen Analysten auch mittelfristige strukturelle Treiber. K33 Research verweist auf mögliche Regeländerungen bei 401(k)-Rentenplänen in den USA ab dem Jahr 2026, die den Zugang zu Bitcoin-Investments erheblich erleichtern könnten.

Zudem haben Ethereum-Entwickler kürzlich das sogenannte Fusaka-Upgrade umgesetzt, das auf bessere Skalierbarkeit und höhere Effizienz des Netzwerks abzielt.

"Die technische Entwicklung bleibt eine der größten Stärken von Ethereum", sagte Kuptsikevich. "Die Fundamentals sehen solide aus, was ETH langfristig gegenüber Bitcoin attraktiver machen könnte."

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



