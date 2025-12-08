10.000-Prozent-Knaller: Dieser Kurssprung sprengt alle Erwartungen!

Carvana erlebt eines der spektakulärsten Comebacks an der Börse. Die Aktie des Online-Gebrauchtwagenhändlers stieg am Montag im vorbörslichen Handel um 9 Prozent auf 435,73 US-Dollar (Stand 12:47). Damit steuert sie auf ihre 10. Gewinnserie in Folge zu. S&P Dow Jones Indices bestätigte am Freitagabend, dass Carvana ab dem 22. Dezember in den S&P 500 aufgenommen wird.

Der Schritt in den Leitindex markiert eine bemerkenswerte Wende. Im Jahr 2022 stürzte die Aktie auf Rekordtiefs, weil die Nachfrage nach Gebrauchtwagen einbrach und Investoren einen Zahlungsausfall fürchteten. Seitdem hat sich der Kurs um knapp 10.000 Prozent erholt und sich allein im Jahr 2025 fast verdoppelt. Strikte Kostendisziplin und eine wieder steigende Nachfrage haben dem Unternehmen die Rückkehr in die Gewinnzone ermöglicht.

Analysten sehen weiteres Kurspotenzial

Die Bank of America sieht weiteres Kurspotenzial für die Aktie. Analyst Michael McGovern bestätigte die Kaufempfehlung und hob das Kursziel von 385 auf 455 US-Dollar an. "Wir sehen die Verbrauchernachfrage als stabil/stark an, was zu einer geringen Verlangsamung führt, die zum Teil auf Marktanteilsgewinne gegenüber CarMax zurückzuführen ist, da das Management den Kunden durch niedrigere Preise und niedrigere Jahreszinssätze 'fundamentale Gewinne' zurückgibt", erklärte McGovern.

"Wir gehen davon aus, dass Carvana CarMax irgendwann im Jahr 2026 bei den vierteljährlichen Verkaufszahlen überholen wird."

Bewertung schlägt Ford und GM

Carvana kommt inzwischen auf eine Marktkapitalisierung von rund 87 Milliarden US-Dollar. Damit liegt das Unternehmen deutlich vor Ford mit 52 Milliarden US-Dollar und vor General Motors mit 71 Milliarden US-Dollar. Die Aktie wird mit dem 57,4-Fachen der erwarteten Gewinne gehandelt und damit weit über den einstelligen Bewertungsmultiplikatoren der etablierten Autohersteller aus Detroit.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion