    flatexDEGIRO - Aktie zieht deutlich an - 08.12.2025

    Am 08.12.2025 ist die flatexDEGIRO Aktie, bisher, um +5,72 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der flatexDEGIRO Aktie.

    flatexDEGIRO ist ein führender europäischer Online-Broker, der kostengünstige Handelsdienstleistungen für Privatanleger anbietet. Mit einer breiten Palette von Finanzprodukten und einer starken Marktstellung konkurriert es mit Unternehmen wie Interactive Brokers und eToro. Die niedrigen Gebühren und benutzerfreundliche Plattform sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

    flatexDEGIRO Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 08.12.2025

    Die flatexDEGIRO Aktie konnte bisher um +5,72 % auf 33,62 zulegen. Das sind +1,82  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die flatexDEGIRO Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,06 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 33,62, mit einem Plus von +5,72 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die flatexDEGIRO Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +17,11 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die flatexDEGIRO Aktie damit um -3,74 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,31 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei flatexDEGIRO auf +115,84 %.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,37 % geändert.

    flatexDEGIRO Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,74 %
    1 Monat -0,31 %
    3 Monate +17,11 %
    1 Jahr +106,91 %

    Informationen zur flatexDEGIRO Aktie

    Es gibt 110 Mio. flatexDEGIRO Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,71 Mrd.EUR € wert.

    Flatexdegiro knacken Korrekturtrend - Rekord wieder im Blick


    Aktien von Flatexdegiro haben am Montag als bester Wert im MDax fast 6 Prozent gewonnen auf 33,60 Euro. Damit knackten die Papiere des Onlinebrokers auch ihren seit dem Rekord bei 34,56 Euro Ende Oktober gültigen Korrekturtrend. Der Höchststand …

    Börsenstart Europa - 08.12. - FTSE Athex 20 stark +2,16 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    BERENBERG stuft Flatexdegiro auf 'Buy'


    Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Flatexdegiro von 32 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Christoph Greulich sieht Potenzial durch neue Produkte des Online-Brokers. Hinzu kämen Fortschritte bei den Gewinnmargen …

    flatexDEGIRO Aktie jetzt kaufen?


    Ob die flatexDEGIRO Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur flatexDEGIRO Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    flatexDEGIRO

    +5,60 %
    -4,08 %
    -0,19 %
    +18,01 %
    +107,12 %
    +411,52 %
    +132,58 %
    +606,74 %
    +2.883,11 %
    ISIN:DE000FTG1111WKN:FTG111



