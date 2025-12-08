Wirtschaft
Reiche lädt Umweltminister und CEOs zu Chemie-Treffen
Foto: Carsten Schneider und Katherina Reiche am 04.12.2025, via dts Nachrichtenagentur
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche hat zu einem Chemie-Treffen an diesem Donnerstag von 16:00 bis 17:30 Uhr eingeladen. Das berichtet das Magazin Politico unter Berufung auf Industriekreise. Das Wirtschaftsministerium (BMWE) bestätigte das Treffen. Auch Bundesumweltminister Carsten Schneider ist demnach eingeladen und wird ab 16 Uhr eine Rede halten, wie sein Haus dem Magazin mitteilte.
Aus der Industrie stehen auf der Einladungsliste zudem die CEOs Julia Schlenz von Dow Deutschland, Markus Steilemann von Covestro und Christian Hartel von Wacker Chemie sowie der Verband der Chemischen Industrie und die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE).
Neben dem nationalen und europäischen Rechtsrahmen stehen auf der Agenda auch die Themen zukunftsfähige Grundstoffchemie sowie Innovationen und KI in der Chemie. Das Treffen soll der Auftakt zur im Koalitionsvertrag angekündigten Chemieagenda 2045 sein.
Aus der Industrie stehen auf der Einladungsliste zudem die CEOs Julia Schlenz von Dow Deutschland, Markus Steilemann von Covestro und Christian Hartel von Wacker Chemie sowie der Verband der Chemischen Industrie und die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE).
Neben dem nationalen und europäischen Rechtsrahmen stehen auf der Agenda auch die Themen zukunftsfähige Grundstoffchemie sowie Innovationen und KI in der Chemie. Das Treffen soll der Auftakt zur im Koalitionsvertrag angekündigten Chemieagenda 2045 sein.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Covestro - 606214 - DE0006062144
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Covestro. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
✧ SchlagzeilenIm wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung und Bewertung der Covestro Aktie, inklusive Überlegungen zu Kauf- und Verkaufsentscheidungen bei Kursen um 62 €, die Rendite bis zum 10.12.2025 sowie die geplante Kapitalerhöhung und das mögliche Delisting des Unternehmens.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Covestro eingestellt.
HelicopterBen schrieb gestern 11:29
mitdiskutieren »
So ist es. Der Umtauscher ist bereits delisted, von der Börse genommem. Unwissende können ihn noch außerbörslich bei L&S im Weekend-Handel für 62,30 kaufen um dann 2 Tage später einen Verlust von 30 Cent einzufahren. Oder für 61,80 verkaufen, um schon am Montag liquide zu sein, wobei Valuta der 10.12. ist, identisch also mit dem Tag an dem wir ohnehin die 62 Euro bekommen.
Fazit: das Ding ist durch, Mittwoch gibts die 62 Euro. Wenn euer Broker das technisch am Mittwoch nicht hinbekommt entsteht kein Schaden, es wird rückwirkend auf den 10.12. valutiert.
HelicopterBen schrieb 14.11.25, 15:49
mitdiskutieren »
Der Umtauscher hüpft vor Freude fast bis zur 62, konkret zur 61,70, somit ist in den nächsten 10-17 Tagen mit der Auszahlung der 62 Euro zu rechnen.
Wer die letzten Meter jetzt noch mitnehmen will, momentan Kaufkurs 61,60 €, 40 Cent Zinsen für 10-17 Tage, ist ok. Mehr als Tagesgeldzinsen sind es allemal.
Die Bundesrepublik wird selbstverständlich der EU folgen und den Deal genehmigen. Wenn sie auch nur versuchen würde herumzuzicken wäre die Gewerkschaft am Standort vermutlich ganz schnell auf den Beinen. Denn nur der baldige Zufluss der Milliardenkapitalerhöhung aus Katar macht hiesige Standorte (vorerst jedenfalls) sicher.
Freuen wir uns also auf 62 Euro Anfang Dezember, und allen, die durchgehalten haben : Hut ab! Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gifBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/cool.gif
goldenshare schrieb 12.11.25, 20:23
Laut Angebotsunterlage: Bis zum 2. Dezember 2025 müssen noch zwei Bedingungen erfüllt werden:mitdiskutieren »
Die ersehnte subventionsrechtliche EU Genehmigung
UND
Die aussenwirtschaftliche Freigabe der deutschen Regierung.
Es verbleiben dafür noch 20 Kalendertage bzw 14 Werktage. Ich gehe davon aus , dass hier parallel vorgegangen wird, damit beide ausstehenden Genehmigung spätestens am 2.12.2025 erteilt werden. Sodann will der Bieter innerhalb von 10 Bankarbeitstagen zahlen. Somit würde bei Erfolg das Geld bis zum 16.12.2025 ausbezahlt werden. Daher auch womöglich die hohe Risiko-Verzinsung von rund 20% p.a. (1,6% für den verbleibenden Monat bis zur Abwicklung beim Erfolg).
Die ersehnte subventionsrechtliche EU Genehmigung
UND
Die aussenwirtschaftliche Freigabe der deutschen Regierung.
Es verbleiben dafür noch 20 Kalendertage bzw 14 Werktage. Ich gehe davon aus , dass hier parallel vorgegangen wird, damit beide ausstehenden Genehmigung spätestens am 2.12.2025 erteilt werden. Sodann will der Bieter innerhalb von 10 Bankarbeitstagen zahlen. Somit würde bei Erfolg das Geld bis zum 16.12.2025 ausbezahlt werden. Daher auch womöglich die hohe Risiko-Verzinsung von rund 20% p.a. (1,6% für den verbleibenden Monat bis zur Abwicklung beim Erfolg).
3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte