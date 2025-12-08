Reiche lädt Umweltminister und CEOs zu Chemie-Treffen

Der Umtauscher hüpft vor Freude fast bis zur 62, konkret zur 61,70, somit ist in den nächsten 10-17 Tagen mit der Auszahlung der 62 Euro zu rechnen.





Wer die letzten Meter jetzt noch mitnehmen will, momentan Kaufkurs 61,60 €, 40 Cent Zinsen für 10-17 Tage, ist ok. Mehr als Tagesgeldzinsen sind es allemal.





Die Bundesrepublik wird selbstverständlich der EU folgen und den Deal genehmigen. Wenn sie auch nur versuchen würde herumzuzicken wäre die Gewerkschaft am Standort vermutlich ganz schnell auf den Beinen. Denn nur der baldige Zufluss der Milliardenkapitalerhöhung aus Katar macht hiesige Standorte (vorerst jedenfalls) sicher.





Freuen wir uns also auf 62 Euro Anfang Dezember, und allen, die durchgehalten haben : Hut ab!