    Aktie in Gefahr

    Morgan Stanley: Runter mit dem Tesla-Rating!

    Für Morgan Stanley gilt: Für alles gibt es einen fairen Preis – und dieser ist bei der Tesla-Aktie vollständig eingepreist.

    • Morgan Stanley sieht fairen Preis für Tesla-Aktie.
    • Empfehlung von Overweight auf Equal-Weight herabgestuft.
    • Bullishe und bearishe Szenarien für Tesla analysiert.
    Andrew Percoco kommt zu dem Schluss, dass die aktuellen Bewertungskennzahlen eine Kaufempfehlung nicht mehr rechtfertigen. Er rechnet für die Tesla-Aktie bis 2026 mit einem "volatilen Handelsumfeld".

    Der neue Analyst der Bank für die Tesla-Aktie legt sowohl bullishe als auch bearishe Alternativszenarien vor. Im bullishen Szenario trotzt Tesla der aktuellen EV-Flaute, bringt Robotaxi und Optimus auf Kurs und zündet eine Wachstumsrakete. Nach Percocos Rechnung könnte die Aktie dann bis 20230 auf 860 US-Dollar Dollar steigen, ein Plus von 89 Prozent.

    Im pessimistischen Szenario hingegen erliegt Tesla dem Wettbewerbsdruck und schrumpfenden Margen, der Markt preist Optimus nicht mehr ein und das Robotaxi-Geschäft wächst langsamer als erwartet. Dann seien 145 US-Dollar möglich – 70 Prozent unter dem aktuellen Niveau.

    Percoco hat seine Empfehlung für Tesla von Overweight auf Equal-Weight herabgestuft, zugleich aber das Kursziel von 410 auf 425 US-Dollar je Aktie angehoben.

    Die Tesla-Aktie wird derzeit bei 454 US-Dollar gehandelt, rund 7 Prozent über dem neuen Morgan-Stanley-Ziel. In den vergangenen drei Monaten hat der Titel den Gesamtmarkt deutlich übertroffen und etwa ein Drittel zugelegt, im bisherigen Jahresverlauf 2025 jedoch erst 12 Prozent gewonnen.

    Tesla

    -1,38 %
    +5,91 %
    +2,40 %
    +27,63 %
    +13,31 %
    +162,09 %
    +116,47 %
    +2.873,17 %
    +28.066,98 %
    ISIN:US88160R1014WKN:A1CX3T

    In seinem am Sonntag veröffentlichten Bericht erkennt Percoco zwar an, dass Tesla weit mehr ist als ein reiner Autohersteller, sieht jedoch bei den Schätzungen für dieses Kerngeschäft Abwärtspotenzial. Morgan Stanleys Prognose für Elektrofahrzeugverkäufe im Jahr 2026 liegt 13 Porzent unter dem Konsens der Wall-Street-Analysten.

    Trotz dieser niedrigeren Volumenprognosen bleibt Percoco optimistisch hinsichtlich der Einführung von Teslas "Full Self-Driving"-Produkt, das er als "echten Game-Changer" und "signifikanten Wettbewerbsvorteil" gegenüber Wettbewerbern bezeichnet.

    Zudem sei Tesla aufgrund von Skalierung, vertikaler Integration, Datenzugang, Rechenkapazität, Energiekompetenz und seiner Position im Bereich Real-World-AI führend. Percoco bewertet Optimus mit 60 US-Dollar pro Aktie und sieht darüber hinaus weiteres Aufwärtspotenzial im Robotaxi-Geschäft.

    Obwohl Percoco den Wert der nicht-automobilen Geschäftsbereiche schätzt, ist er der Meinung, dass die Kurstreiber dort weitgehend eingepreist sind. Seine Empfehlung lautet daher: Abwarten und auf einen besseren Einstiegszeitpunkt warten.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion


    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
