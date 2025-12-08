DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Unilever PLC auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Unilever auf "Buy" mit einem Kursziel von 5050 Pence belassen. Die Aktien des Konsumgüterherstellers hätten vor der Abspaltung des Eiscremegeschäfts zuletzt geschwächelt, schrieb Tom Sykes in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er rechnet 2026 aber ohne diesen Bereich mit einem Wachstum von 3,7 Prozent auf vergleichbarer Basis. Die Aktien hält Sykes für attraktiv bewertet./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:06 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,59 % und einem Kurs von 48,49EUR auf Tradegate (08. Dezember 2025, 13:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Tom Sykes

Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 50,5

Kursziel alt: 50,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



