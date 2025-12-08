    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKloeckner AktievorwärtsNachrichten zu Kloeckner

    Besonders beachtet!

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kloeckner - Aktie schießt in die Höhe +23,06 % - 08.12.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Kloeckner Aktie bisher um +23,06 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Kloeckner Aktie.

    Besonders beachtet! - Kloeckner - Aktie schießt in die Höhe +23,06 % - 08.12.2025
    Foto: Tobias Arhelger - stock.adobe.com

    Kloeckner & Co ist ein führender Stahl- und Metallhändler mit starker Marktpräsenz in Europa und Nordamerika. Das Unternehmen bietet ein breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen, darunter digitale Lösungen. Hauptkonkurrenten sind Thyssenkrupp und ArcelorMittal. Kloeckners Alleinstellungsmerkmal ist die Digitalisierung und Integration von Industrie 4.0.

    Kloeckner aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 08.12.2025

    Die Kloeckner Aktie konnte bisher um +23,06 % auf 7,4700 zulegen. Das sind +1,4000  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,51 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Kloeckner Aktie. Nach einem Plus von +1,51 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 7,4700, mit einem Plus von +23,06 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Kloeckner über einen Zuwachs von +30,16 % freuen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +19,64 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +34,51 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Kloeckner eine positive Entwicklung von +63,10 % erlebt.

    Kloeckner Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +19,64 %
    1 Monat +34,51 %
    3 Monate +30,16 %
    1 Jahr +54,75 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Kloeckner Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kloeckner Aktie, die an der 8€-Marke auf Widerstand stößt. Nutzer analysieren den Buchwert von rund 17€ und die Anteile von Friedhelm Loh, der keine Verkaufsnotwendigkeit hat. Die Möglichkeit einer Übernahme wird thematisiert, jedoch gibt es Bedenken hinsichtlich der finanziellen Machbarkeit. Einige warnen vor übermäßiger Euphorie und möglichen Kursrückgängen, während unterschiedliche Kursziele von 12,50€ bis 20€ genannt werden.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Kloeckner eingestellt.

    Zur Kloeckner Diskussion

    Informationen zur Kloeckner Aktie

    Es gibt 100 Mio. Kloeckner Aktien. Damit ist das Unternehmen 746,13 Mio. € wert.

    Klöckner & Co vor möglicher Übernahme durch US-Konzern Worthington


    Der Stahlhändler Klöckner & Co . könnte bald vom US-Konzern Worthington Steel übernommen werden. Der Düsseldorfer Konzern bestätigte am Samstagabend Verhandlungen zu einem möglichen Übernahmeangebot für alle Aktien des im SDax notierten …

    Nach zähem Start legt Dax leicht zu


    Nach einer zweiwöchigen Erholung am deutschen Aktienmarkt hat der Leitindex Dax am Montag noch eine kleine Schippe draufgelegt. Gegen Mittag war der Aufschlag mit 0,2 Prozent auf 24.070 Punkte aber überschaubar. Die abwartende Haltung dürfte vor …

    Stahlkonzern Klöckner: Diese News lässt den Kurs am Montag explodieren


    Beim Stahlverarbeiter Klöckner kommt Bewegung in die Aktie: Das Unternehmen hat bestätigt, sich in Gesprächen mit Worthington Steel über ein mögliches freiwilliges Übernahmeangebot zu befinden. Die Aktie startet durch!

    Kloeckner Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Kloeckner Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Kloeckner Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Kloeckner

    +25,04 %
    +19,64 %
    +34,51 %
    +30,16 %
    +54,75 %
    -18,31 %
    -3,33 %
    -7,02 %
    -51,25 %
    ISIN:DE000KC01000WKN:KC0100



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Kloeckner - Aktie schießt in die Höhe +23,06 % - 08.12.2025 Am heutigen Handelstag konnte die Kloeckner Aktie bisher um +23,06 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Kloeckner Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     