Kloeckner - Aktie schießt in die Höhe +23,06 % - 08.12.2025

Die Kloeckner Aktie konnte bisher um +23,06 % auf 7,4700€ zulegen. Das sind +1,4000 € mehr als am letzten Handelstag.

Kloeckner & Co ist ein führender Stahl- und Metallhändler mit starker Marktpräsenz in Europa und Nordamerika. Das Unternehmen bietet ein breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen, darunter digitale Lösungen. Hauptkonkurrenten sind Thyssenkrupp und ArcelorMittal. Kloeckners Alleinstellungsmerkmal ist die Digitalisierung und Integration von Industrie 4.0.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Kloeckner über einen Zuwachs von +30,16 % freuen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +19,64 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +34,51 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Kloeckner eine positive Entwicklung von +63,10 % erlebt.

Kloeckner Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +19,64 % 1 Monat +34,51 % 3 Monate +30,16 % 1 Jahr +54,75 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Kloeckner Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kloeckner Aktie, die an der 8€-Marke auf Widerstand stößt. Nutzer analysieren den Buchwert von rund 17€ und die Anteile von Friedhelm Loh, der keine Verkaufsnotwendigkeit hat. Die Möglichkeit einer Übernahme wird thematisiert, jedoch gibt es Bedenken hinsichtlich der finanziellen Machbarkeit. Einige warnen vor übermäßiger Euphorie und möglichen Kursrückgängen, während unterschiedliche Kursziele von 12,50€ bis 20€ genannt werden.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Kloeckner eingestellt.

Informationen zur Kloeckner Aktie

Es gibt 100 Mio. Kloeckner Aktien. Damit ist das Unternehmen 746,13 Mio. € wert.

Der Stahlhändler Klöckner & Co . könnte bald vom US-Konzern Worthington Steel übernommen werden. Der Düsseldorfer Konzern bestätigte am Samstagabend Verhandlungen zu einem möglichen Übernahmeangebot für alle Aktien des im SDax notierten …

Nach einer zweiwöchigen Erholung am deutschen Aktienmarkt hat der Leitindex Dax am Montag noch eine kleine Schippe draufgelegt. Gegen Mittag war der Aufschlag mit 0,2 Prozent auf 24.070 Punkte aber überschaubar. Die abwartende Haltung dürfte vor …

Beim Stahlverarbeiter Klöckner kommt Bewegung in die Aktie: Das Unternehmen hat bestätigt, sich in Gesprächen mit Worthington Steel über ein mögliches freiwilliges Übernahmeangebot zu befinden. Die Aktie startet durch!

Ob die Kloeckner Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Kloeckner Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.