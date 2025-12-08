DZ BANK stuft Airbus auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Airbus von 243 auf 238 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Qualitätsprobleme bei Rumpfverkleidungen seien eher ein temporäres als ein strukturelles Thema, schrieb Holger Schmidt in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch wenn daher im Gesamtjahr weniger Flugzeugauslieferungen angestrebt würden, seien die finanziellen Ziele bestätigt worden. Er sieht daher keinen Anpassungsbedarf für den Analystenkonsens. Da der Prozess der Produktionssteigerungen gebremst werde, reduzierte er selbst seine Annahmen für die künftigen Auslieferungen./rob/tih/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 12:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 12:26 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 197,4EUR auf Tradegate (08. Dezember 2025, 13:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Holger Schmidt

Analysiertes Unternehmen: Airbus

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

