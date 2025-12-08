    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Selenskyj trifft in Brüssel Spitzen von Nato und EU

    Für Sie zusammengefasst
    • Selenskyj reist nach London und Brüssel für Gespräche.
    • Treffen mit EU- und NATO-Führungspersonen geplant.
    • Besorgnis über Zugeständnisse an Russland wächst.

    BRÜSSEL/ROM (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj reist nach den in London geplanten Gesprächen mit führenden europäischen Staats- und Regierungschefs weiter nach Brüssel. Wie Nato-Generalsekretär Mark Rutte mitteilte, will er Selenskyj am Abend in seiner Residenz empfangen. Eingeladen sind zudem EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und Ratspräsident António Costa. Am Dienstag wird Selenskyj nach offiziellen Angaben aus Rom dann bei Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni erwartet.

    In London wollte Selenskyj mit dem britischen Premierminister Keir Starmer, Bundeskanzler Friedrich Merz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sprechen. Thema sollte die aktuelle US-Initiative zur Beendigung des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine sein.

    Viele Europäer sehen die Gefahr, dass die Ukraine über sie zu Zugeständnissen gegenüber Russland gezwungen werden könnte, die letztlich zu einer Verschlechterung der Sicherheitssituation auf dem ganzen Kontinent führen. Gleichzeitig wird befürchtet, dass die Ukraine ohne Mithilfe der USA nicht ausreichend im Abwehrkampf gegen Russland unterstützt werden kann./aha/cs/DP/men





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
