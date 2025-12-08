BARCLAYS stuft Prosus auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Prosus von 66,80 auf 71,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Andrew Ross verwies in einer am Montag vorliegenden Studie zu der Beteiligungsgesellschaft auf leichte Anpassungen, was Aktienrückkäufe und die Kapitalverwendung betrifft. Außerdem hob er kurzfristige Unsicherheiten bei Beteiligungen abseits des Internetkonzerns Tencent hervor, insbesondere im Essenslieferbereich. Mittel- bis langfristig blieben Prosus und der Mutterkonzern Naspers jedoch sehr attraktive Anlagemöglichkeiten./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2025 / 22:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Prosus Registered (N) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,07 % und einem Kurs von 51,98EUR auf Tradegate (08. Dezember 2025, 13:26 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Andrew Ross
Analysiertes Unternehmen: Prosus
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 71,50
Kursziel alt: 66,80
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
