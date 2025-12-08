BARCLAYS stuft Totalenergies auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Totalenergies auf "Overweight" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Analystin Lydia Rainforth nahm in einer am Montag vorliegenden Studie Bezug dazu, dass der Ölkonzern sein Fördergeschäft in Großbritannien mit dem Gemeinschaftsunternehmen Neo Next vom spanischen Konkurrenten Repsol fusioniere. Sie geht davon aus, dass erwartete Synergien einen Mehrwert bieten und in beiden Fällen den Cashflow verbessern./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:29 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:29 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 56,06EUR auf Tradegate (08. Dezember 2025, 13:35 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Lydia Rainforth
Analysiertes Unternehmen: Totalenergies
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 78
Kursziel alt: 78
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Lydia Rainforth
Analysiertes Unternehmen: Totalenergies
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 78
Kursziel alt: 78
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte