    BARCLAYS stuft Jungheinrich AG auf 'Overweight'

    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Jungheinrich angesichts angepasster Geschäftsziele auf "Overweight" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Der Verkauf des Russland-Geschäfts verzögere sich auf das Jahr 2026 und dies sei nun im Ausblick berücksichtigt worden, schrieb Timothy Lee in einer am Montag vorliegenden Studie. In der Tendenz gesenkte Auftrags- und Umsatzziele lägen im Erwartungsrahmen, während der Lagerausrüster beim operativen Ergebnis (Ebit) etwas optimistischer werde. Dies sei wohl auf ehemals zu pessimistische Prognosen zurückzuführen./rob/tih/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 16:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 04:00 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,99 % und einem Kurs von 34,52EUR auf Tradegate (08. Dezember 2025, 13:48 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Timothy Lee
    Analysiertes Unternehmen: Jungheinrich AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 44
    Kursziel alt: 44
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


