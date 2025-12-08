DAR GLOBAL UND ART DISTRICT REAL ESTATE DEVELOPMENT KÜNDIGEN „MAD" AN, MUSCATS MARINE-, KUNST- UND DIGITALVIERTEL

MUSCAT, Oman, 8. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Dar Global (LSE: DAR), der in London börsennotierte Entwickler von Luxusimmobilien, gab heute in Zusammenarbeit mit Art District Real Estate Development den Beginn der Zusammenarbeit zur Einführung und Entwicklung von „MAD" (Muscat Marine, Art & Digital District) bekannt, einem transformativen neuen Küstenziel, das Leben am Meer, luxuriöse Gastlichkeit, kulturorientierte Unternehmen sowie zukunftsorientierte Finanz- und Digitalbranchen vereint.

Das „MAD"-Projekt liegt an der malerischen Küste Omans und erstreckt sich über 1,5 Millionen Quadratmeter mit einem Bruttoentwicklungswert von etwa 1,6 Milliarden OMR (4,2 Milliarden USD) für alle Entwicklungsphasen, die sich über 12 Jahre erstrecken werden. Es soll das internationale Ansehen des Sultanats stärken, indem es Leben mit Meerblick, luxuriöse Gastlichkeit, kulturelle Ausdrucksformen und zukünftige Finanz- und Digitalsektoren in einem einheitlichen Ökosystem vereint.

„MAD" ist als Stadt mit mehreren Zielen konzipiert und vereint luxuriöse Wohnanlagen, kulturelle Einrichtungen, Weltklasse-Yachthäfen, ausgewählte Einzelhandelsgeschäfte, Finanz- und Geschäftsparks der nächsten Generation sowie Premium-Hotels. Der Bezirk wird wohlhabende Reisende, globale Investoren, Kunstsammler, Technologiegründer und kreative Unternehmer dazu einladen, zu leben, zu arbeiten und sich zu vernetzen – und das alles in einem einzigen, nahtlosen Erlebnis, das in der maritimen Identität und der wirtschaftlichen Vision Omans verwurzelt ist.

Ziad El Chaar, CEO von Dar Global, sagte: „‚MAD' ist ein entscheidender Schritt dafür, wie die Küste Omans erlebt wird und wie sich die Wirtschaft des Landes in Zukunft entwickeln wird. Zusammen mit Art District Real Estate Development bauen wir einen Ort, der über Immobilien hinausgeht und Unternehmen stärkt, globale Talente anzieht, kulturelle Produktionen unterstützt und neue wirtschaftliche Werte erschließt. ‚MAD' ist ein neues Tor für Oman, inspiriert vom Meer und geprägt von Innovation."

Dieses Projekt spiegelt das Vertrauen Omans in den Aufbau von Zukunftsindustrien wider. „MAD" zeigt, wie strategische Entwicklung unser maritimes Erbe bewahren und gleichzeitig die Chancen globaler Innovation nutzen kann. Es wird Investitionen anziehen, Talente fördern und einen nachhaltigen kulturellen und wirtschaftlichen Einfluss für kommende Generationen schaffen. Ein charakteristisches Merkmal von „MAD" ist die Integration einer bezirksweiten digitalen Wirtschaft, die ein neues Modell für Immobilien, Kultur und Unternehmen ermöglicht. Das Projekt führt digitale Lizenzen, den Austausch von Vermögenswerten und Belohnungen für das Ökosystem ein und unterstützt damit die Unternehmensgründung und Investitionswege für globale Unternehmer und Investoren.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2840378/DAR_GLOBAL_ART_DISTRICT.jpg

