Pulsar Helium mit Treffer fünf von fünf – Topaz-Heliumreservoir wächst weiter

Es geht weiter: Im Rahmen eines auf bis zu zehn Bohrungen ausgelegten Programms zur genaueren Erkundung und Definition des Heliumprojekts Topaz in Minnesota ist Pulsar Helium. (AIM/TSXV PLSR / WKN A3EP2C) mittlerweile Bohrloch Jetstream #5 angegangen. Und auch hier gibt es vielversprechende Fortschritte!

Wie das Unternehmen von CEO Thomas Abraham-James nämlich aktuell bekannt gibt, ist man auch bei Jetstream #5 auf Zone mit unter Druck stehendem Gas gestoßen, und zwar bereits in relativ geringen Tiefen von rund 255 und 451 Metern. Der vorläufig kalkulierte Druck am Bohrlochboden liegt dabei bei ungefähr 662 PSI, wobei Pulsar während der laufenden Bohrarbeiten gleichzeitig einen sichtbaren Gaseinfluss beobachtet! Konkret bedeutet das, dass Gasblasen deutlich in den Bohrflüssigkeiten an der Oberfläche zu sehen waren, was einen aktiven Gasfluss unter Druck bestätigt.

Damit hat das Unternehmen jetzt in fünf von fünf Bohrungen Gas angetroffen, was natürlich das Zutrauen in das Ausmaß des an Helium reichen Reservoirs noch einmal stärkt. Weitere Informationen zu Jestream #5, das Bohrloch liegt rund 3 Kilometer nordöstlich der Entdeckungsbohrung Jetstream #1 und hat damit den Umfang des Projekts bereits erheblich erweitert, folgen, sobald die nötigen Untersuchungen abgeschlossen sind. Erst einmal soll die Bohrung aber bis in ihre Zieltiefe von 1.524 Metern vorangetrieben werden.

Was die Datensammlung angeht, ist Pulsar bei Jetstream #3 and #4, schon weiter. Dort wurden die gewonnenen Daten bereits zur Interpretation an die Experten übermittelt. Dazu gehörten eine Mikroresistivitäts-Bildgebung der Formation, Dipol-Schallmessungen, Widerstandsmessungen sowie Gamma- und Neutronendichte-Messungen.

Dass Pulsar Helium nun auch in Jetstream #5 – und damit in allen bisherigen Bohrungen auf Topaz – unter Druck stehendes Gas nachgewiesen hat, demonstriert die weitreichende Natur des Heliumreservoirs. Auch die Entdeckung eines Gasstroms in Jetstream #5 in geringer Tiefe ist sehr ermutigend, da sie darauf hindeutet, dass die Gassäule ausgedehnt und der Reservoirdruck im gesamten Feld robust ist. Und mit jeder erfolgreichen Bohrung kommt das Unternehmen seinem Ziel näher, Topaz als wichtige Primärquelle für Helium in Nordamerika zu etablieren. Jetzt wird Pulsar das Bohr- und Bewertungsprogramm mit Hochdruck weiter vorantreiben und hochwertige Daten aus Kernproben und bevorstehenden Tests sammeln, um die nächsten Phasen der Projektentwicklung zu steuern.

