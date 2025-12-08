    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer

    Börsen Update Europa - 08.12. - FTSE Athex 20 stark +2,36 %

    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Der DAX bewegt sich bei 24.079,52 PKT und steigt um +0,21 %.
    Top-Werte: Bayer +4,04 %, Rheinmetall +2,10 %, MTU Aero Engines +1,27 %
    Flop-Werte: GEA Group -5,28 %, Brenntag -2,29 %, Beiersdorf -1,81 %

    Der MDAX steht bei 29.844,23 PKT und gewinnt bisher +0,47 %.
    Top-Werte: flatexDEGIRO +5,50 %, Bilfinger +5,01 %, RENK Group +4,67 %
    Flop-Werte: Gerresheimer -3,05 %, TAG Immobilien -2,01 %, Lanxess -1,99 %

    Der TecDAX bewegt sich bei 3.606,05 PKT und steigt um +0,09 %.
    Top-Werte: SMA Solar Technology +2,04 %, Elmos Semiconductor +1,88 %, Nordex +1,82 %
    Flop-Werte: PNE -4,29 %, IONOS Group -1,81 %, SILTRONIC AG -1,78 %

    Der E-Stoxx 50 steht bei 5.725,16 PKT und gewinnt bisher +0,08 %.
    Top-Werte: Bayer +4,04 %, Rheinmetall +2,10 %, ASML Holding +1,70 %
    Flop-Werte: Wolters Kluwer -2,52 %, Sanofi -2,31 %, L'Oreal -2,05 %

    Der ATX steht bei 5.092,26 PKT und gewinnt bisher +0,12 %.
    Top-Werte: VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +3,49 %, DO & CO +2,83 %, UNIQA Insurance Group +1,15 %
    Flop-Werte: Lenzing -3,14 %, CA-Immobilien-Anlagen -2,23 %, Verbund Akt.(A) -1,17 %

    Der SMI bewegt sich bei 12.982,38 PKT und steigt um +0,27 %.
    Top-Werte: Holcim +1,29 %, Roche Holding +1,11 %, Lonza Group +1,07 %
    Flop-Werte: Sika -1,66 %, CIE Financiere Richemont -0,93 %, Swisscom -0,92 %

    Der CAC 40 bewegt sich bei 8.102,29 PKT und fällt um -0,15 %.
    Top-Werte: Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs +2,51 %, Publicis Groupe +1,45 %, SAFRAN +1,04 %
    Flop-Werte: Pernod Ricard -2,47 %, Sanofi -2,31 %, Edenred Bearer and /or registered shares -2,23 %

    Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.821,85 PKT und fällt um -0,05 %.
    Top-Werte: SSAB Registered (A) +1,85 %, ABB +0,67 %, Volvo Registered (B) +0,48 %
    Flop-Werte: Securitas Shs(B) -1,90 %, Essity Registered (B) -1,03 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -0,91 %

    Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.210,00 PKT und steigt um +2,36 %.
    Top-Werte: Eurobank Ergasias Services and Holdings +2,97 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,57 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development +0,90 %
    Flop-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) -2,61 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -1,96 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -0,48 %



