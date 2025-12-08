Börsen Update
Börsen Update Europa - 08.12. - FTSE Athex 20 stark +2,36 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX bewegt sich bei 24.079,52 PKT und steigt um +0,21 %.
Top-Werte: Bayer +4,04 %, Rheinmetall +2,10 %, MTU Aero Engines +1,27 %
Flop-Werte: GEA Group -5,28 %, Brenntag -2,29 %, Beiersdorf -1,81 %
Der MDAX steht bei 29.844,23 PKT und gewinnt bisher +0,47 %.
Top-Werte: flatexDEGIRO +5,50 %, Bilfinger +5,01 %, RENK Group +4,67 %
Flop-Werte: Gerresheimer -3,05 %, TAG Immobilien -2,01 %, Lanxess -1,99 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.606,05 PKT und steigt um +0,09 %.
Top-Werte: SMA Solar Technology +2,04 %, Elmos Semiconductor +1,88 %, Nordex +1,82 %
Flop-Werte: PNE -4,29 %, IONOS Group -1,81 %, SILTRONIC AG -1,78 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 5.725,16 PKT und gewinnt bisher +0,08 %.
Top-Werte: Bayer +4,04 %, Rheinmetall +2,10 %, ASML Holding +1,70 %
Flop-Werte: Wolters Kluwer -2,52 %, Sanofi -2,31 %, L'Oreal -2,05 %
Der ATX steht bei 5.092,26 PKT und gewinnt bisher +0,12 %.
Top-Werte: VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +3,49 %, DO & CO +2,83 %, UNIQA Insurance Group +1,15 %
Flop-Werte: Lenzing -3,14 %, CA-Immobilien-Anlagen -2,23 %, Verbund Akt.(A) -1,17 %
Der SMI bewegt sich bei 12.982,38 PKT und steigt um +0,27 %.
Top-Werte: Holcim +1,29 %, Roche Holding +1,11 %, Lonza Group +1,07 %
Flop-Werte: Sika -1,66 %, CIE Financiere Richemont -0,93 %, Swisscom -0,92 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 8.102,29 PKT und fällt um -0,15 %.
Top-Werte: Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs +2,51 %, Publicis Groupe +1,45 %, SAFRAN +1,04 %
Flop-Werte: Pernod Ricard -2,47 %, Sanofi -2,31 %, Edenred Bearer and /or registered shares -2,23 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.821,85 PKT und fällt um -0,05 %.
Top-Werte: SSAB Registered (A) +1,85 %, ABB +0,67 %, Volvo Registered (B) +0,48 %
Flop-Werte: Securitas Shs(B) -1,90 %, Essity Registered (B) -1,03 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -0,91 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.210,00 PKT und steigt um +2,36 %.
Top-Werte: Eurobank Ergasias Services and Holdings +2,97 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,57 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development +0,90 %
Flop-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) -2,61 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -1,96 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -0,48 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.