Deutsche Anleihen
Zur Kasse gefallen - Umlaufrendite 2,77 Prozent
Für Sie zusammengefasst
- Kurse deutscher Bundesanleihen fielen am Montag.
- Umlaufrendite stieg von 2,71% auf 2,77%.
- Rentenindex Rex fiel um 0,23% auf 124,24 Punkte.
Foto: Dimitry Anikin - unsplash
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Montag zur Kasse gefallen. Die Umlaufrendite stieg im Gegenzug von 2,71 Prozent am Freitag auf 2,77 Prozent, wie die Deutsche Bundesbank in Frankfurt mitteilte.
Unter den Bundeswertpapieren gab es 75 Verlierer mit Kursabschlägen von bis zu 0,80 Prozentpunkten. Dem standen zwei Gewinner mit Aufschlägen von bis zu 0,011 Punkten gegenüber. Die Bundesbank verkaufte per saldo Anleihen im Wert von 0,1 Millionen Euro.
Der Rentenindex Rex fiel um 0,23 Prozent auf 124,24 Punkte. Diesen Index berechnet die Deutsche Börse auf Basis der Kassakurse ausgesuchter Anleihen./jsl/jkr/stw
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen