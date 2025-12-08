Refined Energy Corp. erhält formellen Vorschlag für Bohrprogramm bei Projekt Dufferin

Vancouver, British Columbia, 8. Dezember 2025 / IRW-Press / Refined Energy Corp. (CSE: RUU; OTC: RRUUF; FRA: CWA0) („Refined“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es von Eagle Plains Resources Ltd. („Eagle Plains“) einen formellen Vorschlag für ein Bohrprogramm erhalten hat. Das Programm basiert auf den Ergebnissen geophysikalischer und technischer Arbeiten in Kombination mit modernen interpretativen Analysen, um die vielversprechendsten Ziele zu definieren. Der Vorschlag für Phase I umfasst bodengestützte Gravitations- und elektromagnetische Untersuchungen sowie drei Bohrlöcher auf insgesamt etwa 1.200 m, um zwei unterschiedliche Leiter im Konzessionsgebiet Dufferin West zu untersuchen.

Die Bohrzielermittlung beinhaltet eine umfassende Neuinterpretation der luftgestützten geophysikalischen Daten sowie eine Zusammenstellung historischer Daten, wodurch das Vorkommen bedeutsamer, von Nordosten nach Südwesten verlaufender Strukturen bestätigt wird, die mit bekannten uranhaltigen Systemen in der gesamten Region übereinstimmen. Die vorgeschlagenen Gravitations- und elektromagnetischen Untersuchungen werden die Definition von Zielen verfeinern und zusätzliche Ziele für Folgebohrungen hervorbringen. Das Budget beläuft sich zunächst auf etwa 1,7 Millionen $, vorbehaltlich Anpassungen abhängig vom Zeitplan, vom Fortschritt sowie von den laufenden Ergebnissen. Das Programm ist so strukturiert, dass es mit Fortdauer der Bohrungen und der Ermittlung neuer Ziele erweitert werden kann. Darüber hinaus wird das Programm für den Targeted Mineral Exploration Incentive qualifiziert sein, wodurch bohrbezogene Programmkosten in Höhe von bis zu 50.000 $ subventioniert werden können.

Das Projekt Dufferin besteht aus zwei Konzessionsgebieten, Dufferin North und Dufferin West, die beide etwa 18 km von der Lagerstätte Centennial von Cameco entfernt sind (das historische Bohrloch VR-031W3 durchschnitt 8,78 % U308 auf 33,9 m).[i] Refined und Eagle Plains haben das Projekt Dufferin seit dem Erwerb mehrmals erweitert, sodass es nun eine Fläche von über 14.800 ha umfasst. Die Konzessionsgebiete sind vielversprechend für in Diskordanzen und im Grundgebirge enthaltene Uranmineralisierungen, die mit von Nordosten nach Südwesten verlaufenden Verwerfungen in Zusammenhang stehen. Die Mineralisierung kommt in dieser Region für gewöhnlich entlang von verworfenen Grundgebirgskontakten und brüchigen, reaktivierten Strukturzonen vor, die allesamt im Gebiet des Projekts Dufferin vorhanden sind.