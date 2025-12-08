Weihnachtsspecial für den Raccoon 2 SE - Mit diesem Feiertagsangebot machen Sie Ihren Rasen fit für den Frühling

So ein praktisches Weihnachtsgeschenk wissen Eltern wirklich zu schätzen. Mähen wird damit zum Kinderspiel – einfach und ohne Stress.

SHENZHEN, China, 8. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Nach seinem starken Kickstarter-Debüt hat der RoboUP-Roboter-Rasenmäher der neuen Generation, der Raccoon 2 SE, bereits die Marke von 500 Unterstützern überschritten, was die starke Nachfrage von Kleingartenbesitzern widerspiegelt. Zur Feier des Tages gibt das Unternehmen ein limitiertes Weihnachtsüberraschungspaket heraus, das den Raccoon 2 SE mit zusätzlichen Messern und Begrenzungspflöcken zu einem Sonderpreis von 406 USD anbietet.

Sofort einsatzbereit, ganz ohne technische Kenntnisse: Kein RTK-Setup, kein Begrenzungskabel und auch keine App erforderlich. Der Benutzer drückt einfache die Taste am Mäher und es kann direkt losgehen.

Sofortiges, müheloses Mähen: Der Zielgebietsmodus kann bis zu 80 ㎡ mit parallelen Bahnen bearbeiten, während der Punktschneidemodus ein präzises 2 m×2 m großes, quadratisches und spiralförmiges Muster liefert (beide völlig abbildungsfrei).

Konsistente Ergebnisse ohne Probleme: Automatisches Mapping, zeitgesteuertes Mähen und automatisches Zurückkehren arbeiten zusammen, um die tägliche Rasenpflege mühelos zu rationalisieren.

Der Raccoon 2 SE unterstützt vielbeschäftigte Doppelverdiener-Familien dabei, Zeit zu sparen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Damit ist er ein sinnvolles Weihnachtsgeschenk für alle, die sich ein entspannteres und angenehmeres Jahr wünschen.

Ein gepflegter Rasen ohne zusätzliche Arbeit: Das Mähen mit dem Aufsitzmäher und dem Kantenmäher reduziert den Bedarf an zusätzlichem Trimmen und sorgt für saubere Ränder ohne manuelle Arbeit.

Intelligenteres und sichereres Mäherlebnis: Die intelligente Hindernisvermeidung schützt, Familie, Haustiere und Gartenmöbel. Das ultraleise Design (>56 dB) sorgt außerdem dafür, dass das Mähen nicht gestört wird.

Mäht das komplette Grundstück ohne Aufsicht: Unterstützt bis zu drei Mähzonen, mit einer Steigfähigkeit von 36 % und einer Navigation auf schmalen Wegen von 80 cm. Dadurch können typische Hausgärten mit einer Fläche von weniger als 500 m²/5.400 sq. ft. reibungslos und automatisch abgedeckt werden.

Das spezielle Weihnachtsbundle für den Raccoon 2 SE ist bis zum Ende der Kickstarter-Kampagne erhältlich. Die Massenproduktion ist angelaufen, die ersten Lieferungen sind für Februar 2026 geplant. Der Mäher wird mit einer 3-jährigen Garantie und einer 2-jährigen Abdeckung für Kernkomponenten geliefert, wobei Reparaturen, Austausch und Fernfehlerbehebung bei Bedarf angeboten werden. RoboUP-Servicestellen befinden sich in Europa und den Vereinigten Staaten, und das Netz wird ständig erweitert.

Dies ist die letzte Gelegenheit, sich den Raccoon 2 SE mit exklusiven Weihnachtsvorteilen zu sichern, bevor die Preise wieder auf das normale Niveau angehoben werden. Treten Sie der RoboUP-Community bei und besuchen Sie jetzt die Angebotsseite, um mehr zu erfahren und das Weihnachtsangebot zu nutzen, solange es noch verfügbar ist.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2839297/51a65560da6a6f6923135cbaba595a95.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2814496/RoboUp_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/weihnachtsspecial-fur-den-raccoon-2-se--mit-diesem-feiertagsangebot-machen-sie-ihren-rasen-fit-fur-den-fruhling-302634730.html