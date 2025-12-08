Hochtief Aktie steigt auf 322,80€ - 08.12.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Hochtief Aktie. Mit einer Performance von +2,61 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Hochtief Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,69 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 322,80€, mit einem Plus von +2,61 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Hochtief ist ein global führendes Bauunternehmen, spezialisiert auf Infrastrukturprojekte. Es bietet Bau- und Ingenieurdienstleistungen an und ist international stark vertreten. Hauptkonkurrenten sind Vinci, ACS und Skanska. Hochtief punktet mit innovativen Bauverfahren und starker Präsenz in den USA und Australien.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Hochtief über einen Zuwachs von +45,14 % freuen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +4,70 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,90 %. Im Jahr 2025 gab es für Hochtief bisher ein Plus von +143,57 %.

Hochtief Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,70 % 1 Monat +15,90 % 3 Monate +45,14 % 1 Jahr +146,42 %

Informationen zur Hochtief Aktie

Es gibt 78 Mio. Hochtief Aktien. Damit ist das Unternehmen 24,98 Mrd. € wert.

Hochtief Aktie jetzt kaufen?

Ob die Hochtief Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hochtief Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.