Deutlicher Kurssprung bei der Albemarle Aktie - 08.12.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Albemarle Aktie. Mit einer Performance von +3,87 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,10 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Albemarle Aktie. Nach einem Plus von +5,10 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 111,66€. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Albemarle ist ein führendes Spezialchemieunternehmen, das sich auf Lithium, Brom und Katalysatoren spezialisiert hat. Es ist ein Hauptakteur im Lithiumsektor, mit Konkurrenten wie SQM und Livent. Das Unternehmen profitiert von der wachsenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und nachhaltigen Energielösungen.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Albemarle einen Gewinn von +56,62 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Albemarle Aktie damit um -0,68 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +29,89 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Albemarle eine positive Entwicklung von +34,06 % erlebt.

Albemarle Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,68 % 1 Monat +29,89 % 3 Monate +56,62 % 1 Jahr +12,13 %

Informationen zur Albemarle Aktie

Es gibt 118 Mio. Albemarle Aktien. Damit ist das Unternehmen 13,07 Mrd. € wert.

Albemarle Aktie jetzt kaufen?

Ob die Albemarle Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.