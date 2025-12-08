    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBroadcom AktievorwärtsNachrichten zu Broadcom

    Broadcom - Aktie im Blickpunkt - 08.12.2025

    Am 08.12.2025 ist die Broadcom Aktie, bisher, um +2,94 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Broadcom Aktie.

    Foto: Sundry Photography - stock.adobe.com

    Broadcom ist ein führendes Technologieunternehmen, das Halbleiter- und Softwarelösungen anbietet. Es hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Intel, Qualcomm und Nvidia. Seine Alleinstellungsmerkmale sind eine breite Produktpalette und strategische Akquisitionen.

    Broadcom Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.12.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Broadcom Aktie. Mit einer Performance von +2,94 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,35 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Broadcom Aktie. Nach einem Plus von +2,35 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 344,90, mit einem Plus von +2,94 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    In den letzten drei Monaten verzeichnete die Broadcom Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Broadcom Aktie damit um -1,45 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,89 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Broadcom eine positive Entwicklung von +49,45 % erlebt.

    Broadcom Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,45 %
    1 Monat +9,89 %
    3 Monate +18,51 %
    1 Jahr +98,83 %

    Informationen zur Broadcom Aktie

    Es gibt 5 Mrd. Broadcom Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,63 Bil. € wert.

    Nicht nur die Fed, auch Adobe, Oracle & Broadcom machen es diese Woche spannend!


    Diese in den kommenden Tagen (KW50) anstehenden US-Quartalszahlen müssen Anlegerinnen und Anleger kennen: Herausforderungen, Erwartungen und die aktuell eingepreisten Kursreaktionen – alles auf einen Blick!

    Broadcom Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Broadcom Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Broadcom Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Broadcom

    +3,42 %
    -1,45 %
    +9,89 %
    +18,51 %
    +98,83 %
    +587,29 %
    +883,94 %
    +2.378,08 %
    +29.926,00 %
    ISIN:US11135F1012WKN:A2JG9Z



