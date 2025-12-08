    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMarvell Technology AktievorwärtsNachrichten zu Marvell Technology

    Besonders beachtet!

    381 Aufrufe 381 0 Kommentare 0 Kommentare

    Marvell Technology Aktie - Kurs rauscht in die Tiefe - 08.12.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Marvell Technology Aktie bisher Verluste von -5,98 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Marvell Technology Aktie.

    Besonders beachtet! - Marvell Technology Aktie - Kurs rauscht in die Tiefe - 08.12.2025
    Foto: adobe.stock.com

    Marvell Technology ist ein führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die in den Bereichen Cloud, 5G und Automotive eingesetzt werden. Mit einem Fokus auf spezialisierte Produkte und strategische Akquisitionen behauptet sich Marvell gegen Konkurrenten wie Broadcom und Intel.

    Marvell Technology aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 08.12.2025

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Marvell Technology Aktie. Sie fällt um -5,98 % auf 79,85. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,70 %, geht es heute bei der Marvell Technology Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Marvell Technology Group Ltd!
    Long
    80,86€
    Basispreis
    1,03
    Ask
    × 7,13
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    108,35€
    Basispreis
    1,42
    Ask
    × 5,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Marvell Technology in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +53,09 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Marvell Technology Aktie damit um +9,23 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,68 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Marvell Technology einen Rückgang von -23,67 %.

    Marvell Technology Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +9,23 %
    1 Monat +2,68 %
    3 Monate +53,09 %
    1 Jahr -23,74 %

    Informationen zur Marvell Technology Aktie

    Es gibt 862 Mio. Marvell Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 68,84 Mrd. € wert.

    Marvell Technology Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Marvell Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Marvell Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Marvell Technology

    -6,94 %
    +9,23 %
    +2,68 %
    +53,09 %
    -23,74 %
    +118,03 %
    +126,29 %
    +964,91 %
    +708,68 %
    ISIN:US5738741041WKN:A3CNLD



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Marvell Technology Aktie - Kurs rauscht in die Tiefe - 08.12.2025 Am heutigen Handelstag muss die Marvell Technology Aktie bisher Verluste von -5,98 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Marvell Technology Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     