Marvell Technology Aktie - Kurs rauscht in die Tiefe - 08.12.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die Marvell Technology Aktie. Sie fällt um -5,98 % auf 79,85€. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,70 %, geht es heute bei der Marvell Technology Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Marvell Technology ist ein führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die in den Bereichen Cloud, 5G und Automotive eingesetzt werden. Mit einem Fokus auf spezialisierte Produkte und strategische Akquisitionen behauptet sich Marvell gegen Konkurrenten wie Broadcom und Intel.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Marvell Technology in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +53,09 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Marvell Technology Aktie damit um +9,23 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,68 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Marvell Technology einen Rückgang von -23,67 %.

Marvell Technology Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +9,23 % 1 Monat +2,68 % 3 Monate +53,09 % 1 Jahr -23,74 %

Informationen zur Marvell Technology Aktie

Es gibt 862 Mio. Marvell Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 68,84 Mrd. € wert.

Marvell Technology Aktie jetzt kaufen?

Ob die Marvell Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Marvell Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.