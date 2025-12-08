    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Marktkommentar

    133 Aufrufe 133 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mack & Weise Marktkommentar Dezember 2025

    Während die Märkte im November vor allem damit beschäftig waren die nach dem US-Government Shutdown wieder vermehrt einlaufenden US-Konjunkturdaten zu verarbeiten bzw. daraus ihre Zinssenkungshoffnungen...

    ...für die im Dezember anstehende FED-Sitzung zu gewichten, setzte der Goldpreis seine Konsolidierung auf hohem Niveau fort und schloss den Monat mit einem Gewinn von 4,4 % ab. Mehr als nur bemerkenswert war im November die Entwicklung des Silberpreises, der seine in den Jahren 1980 und 2011 gesehenen historischen Höchststände von 50 USD deutlich überwinden und mit 56,41 USD ein neues Allzeithoch markieren konnte. Wir können uns vorstellen, dass das an den Märkten und in den Medien über die Jahre im Schatten des Goldes stehende Währungs- und Industriemetall jetzt vor einer Phase der Neubewertung steht, in der die historische Bewertungsrelation von 1/15 des Goldpreises – also deutlich über 200 USD/Unze – durchaus erreicht werden könnte. Diese Relation gab es beispielsweise im Bi-Metall-Währungsstandard des 19. Jahrhunderts und wird daraus abgeleitet, dass Silber in der Erdkruste etwa 15-mal häufiger vorkommt als Gold.

    Im Gegensatz zum Gold ist die jemals geförderte Menge an Silber (lt. Schätzung etwa 1,74 Mio. Tonnen mit einem resultierenden Marktwert von etwa 3,2 Billionen USD) allerdings zu einem erheblichen Teil industriell verbraucht worden, so dass der Silbermarkt mit einer jährlichen Fördermenge im Gegenwert von aktuell lediglich 47 Mrd. USD als extrem eng eingeschätzt werden muss. Darüber hinaus befindet sich der Markt vor dem Hintergrund der mit der Elektrifizierung deutlich gestiegenen Nachfrage ohnehin schon seit einigen Jahren in einem Angebotsdefizit, wobei sich die Lagerbestände an den weltweiten Silberbörsen per Ende 2024 nur auf rund 35.000 Tonnen (Marktwert ca. 70 Mrd. USD) beliefen; das entspricht einem Wert, der nur ca. 1,7 % der Marktkapitalisierung der Nvidia-Aktie ausmacht oder der Neuverschuldung der USA innerhalb von 15 Tagen. Angesichts dieser Relationen kann man sich also auch extreme Preissprünge vorstellen, so wie etwa 1979/80, als die Nachfrage der Investoren im Zuge der Gebrüder-Hunt-Spekulation dazu führte, dass sich der Silberpreis in kurzer Zeit fast verzehnfachte.

    Fundamentals

    “Off the Charts”

    Autoren: Martin Mack & Herwig Weise, Dezember 2025
    http://www.mack-weise.de/

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Autor
    Martin Mack & Herwig Weise
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Martin Mack und Herwig Weise sind geschäftsführender Gesellschafter der im Jahre 1989 gegründeten Mack & Weise GmbH Vermögensverwaltung mit Sitz in Hamburg. Mack & Weise sind Initiatoren und Fondsmanager der Investmentfonds M & W Capital und M & W Privat.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Martin Mack & Herwig Weise
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Marktkommentar Mack & Weise Marktkommentar Dezember 2025 Während die Märkte im November vor allem damit beschäftig waren die nach dem US-Government Shutdown wieder vermehrt einlaufenden US-Konjunkturdaten zu verarbeiten bzw. daraus ihre Zinssenkungshoffnungen...
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     