NetraAI-Studie zur Veröffentlichung im npj Digital Medicine, Teil des Nature-Portfolios, angenommen

TORONTO, ON, 8. Dezember 2025 / IRW-Press / NetraMark Holdings Inc. (das „Unternehmen“ oder „NetraMark“) (CSE: AIAI) (OTCQB: AINMF) (Frankfurt: PF0), ein führendes Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI), das klinische Studien in der Pharmaindustrie mit KI-gestützten Präzisionsanalysen revolutioniert, gab heute bekannt, dass sein von Fachkollegen begutachteter Artikel „Explainable AI-Driven Precision Clinical Trial Enrichment: Demonstration of the NetraAI Platform with a Phase II Depression Trial“ zur Veröffentlichung in npj Digital Medicine, Teil des Nature-Portfolios, angenommen wurde.

Der Artikel beschreibt, wie die proprietäre NetraAI-Plattform von NetraMark erklärbare, mathematisch fundierte künstliche Intelligenz einsetzt, um Patientensubpopulationen zu identifizieren, die das Ansprechen auf Therapien in kleinen, heterogenen Datensätzen aus klinischen Studien beeinflussen. Anhand von Daten aus einer Phase-II-Ketamin-Studie des National Institute of Mental Health (NIMH) zur behandlungsresistenten Depression hat NetraAI interpretierbare „Personas“ bzw. modellabgeleitete Subgruppen (Model Derived Subgroups – „MDS“) aufgedeckt, die als Grundlage für Präzisionsanreicherungsstrategien in der Psychiatrie und anderen Therapiebereichen dienen können.

Die Forschungsarbeit wurde gemeinsam von Forschern des NIMH, Teil der US-amerikanischen National Institutes of Health, darunter Dr. Elizabeth D. Ballard und Dr. Carlos A. Zarate Jr., sowie Wissenschaftlern der NetraMark Corp. und akademischen Mitarbeitern verfasst. (Die Beteiligung des NIMH stellt keine Billigung durch die US-Regierung.)

„Die Annahme dieses Artikels zur Veröffentlichung durch npj Digital Medicine bestätigt die Fortschritte, die wir beim Aufbau einer speziell für klinische Studien entwickelten KI-Engine erzielt haben. Unsere Arbeit demonstriert eine datengesteuerte Methodik mit bedeutenden Verbesserungen in Bezug auf Leistung und klinische Interpretierbarkeit“, sagte Dr. Joseph Geraci, Chief Scientific and Technical Officer von NetraMark.

Dr. Luca Pani, Chief Innovation and Regulatory Officer bei NetraMark, fügte hinzu: „Diese Veröffentlichung schlägt eine Brücke zwischen wissenschaftlicher Innovation und den strengen Anforderungen der regulatorischen Wissenschaft. Durch die Einbettung von Erklärbarkeit, Reproduzierbarkeit und Rückverfolgbarkeit in seinen Kern bietet NetraAI Regulierungsbehörden und klinischen Forschern zuverlässige Tools, die zur Unterstützung moderner klinischer Studienkonzepte und Entscheidungsfindungen entwickelt wurden.“