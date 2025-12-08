    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOnco-Innovations AktievorwärtsNachrichten zu Onco-Innovations
    Onco-Innovations plant Nasdaq-Listing und Kapitalerhöhung

    Onco-Innovations plant den Sprung an die Nasdaq. Mit patentierter Tumor-Technologie und starken Partnern will das Krebsforschungsunternehmen seine globale Expansion vorantreiben.

    • Onco-Innovations Ltd. hat eine US-Investmentbank als Kapitalmarktberater beauftragt, um eine mögliche Notierung an der Nasdaq und eine Eigenkapitalfinanzierung zu prüfen.
    • Das Unternehmen ist auf Krebsforschung und -behandlung spezialisiert und hat eine Exklusivlizenz für eine patentierte Technologie zur Bekämpfung solider Tumore.
    • Die Nasdaq-Notierung könnte Onco-Innovations Zugang zu einem größeren Investorenkreis und eine verbesserte Kapitalbasis bieten.
    • Eine Notierung an der Nasdaq würde die Sichtbarkeit und Reputation des Unternehmens am globalen Kapitalmarkt erhöhen und könnte die Liquidität der Aktie steigern.
    • Onco-Innovations fokussiert sich auf innovative Krebstherapien, insbesondere im Bereich der Darmkrebsbehandlung, und hat bereits bedeutende Kooperationen mit großen Pharmaunternehmen.
    • Der globale Markt für Krebsbehandlungen wird bis 2032 auf 479 Milliarden USD wachsen, was Onco-Innovations eine strategische Position in einem wachsenden Markt verschafft.

    Der Kurs von Onco-Innovations lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,0150EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,0200EUR das entspricht einem Plus von +0,49 % seit der Veröffentlichung.


    Onco-Innovations

    -0,97 %
    -6,13 %
    -7,87 %
    -17,08 %
    +181,77 %
    ISIN:CA68237C1059WKN:A3EKSZ





    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
