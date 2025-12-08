    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSalesforce AktievorwärtsNachrichten zu Salesforce
    IBM will Dateninfrastruktur-Spezialisten Confluent kaufen

    Für Sie zusammengefasst
    • IBM plant milliardenschweren Kauf von Confluent.
    • Ziel: Datenplattform für generative KI aufbauen.
    • Confluent-Aktie steigt um 29 Prozent im Handel.
    IBM will Dateninfrastruktur-Spezialisten Confluent kaufen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ARMONK/MOUNTAIN VIEW (dpa-AFX) - Der IT-Konzern IBM will für eine Milliardensumme das Dateninfrastruktur-Unternehmen Confluent kaufen. Ziel sei der Aufbau einer Datenplattform für generative KI, teilte IBM am Montag in Armonk mit. Dazu bietet der Konzern 31 US-Dollar je Confluent-Aktie. Dies entspreche einem Unternehmenswert inklusive Schulden von 11 Milliarden Dollar (9,4 Mrd Euro). Zuvor hatte das "Wall Street Journal" bereits über das Vorhaben berichtet. Die Confluent-Aktie gewann im vorbörslichen US-Handel rund 29 Prozent auf 29,85 Dollar.

    Confluent mit Sitz im kalifornischen Mountain View hat sich auf das Management von Daten spezialisiert, die für die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI) von Bedeutung sind. Das Unternehmen zählt mehr als 6.500 Kunden und arbeitet mit Branchengrößen wie Microsoft und Amazon Web Services zusammen. An der Börse wurde Confluent zuletzt mit rund acht Milliarden Dollar bewertet./stw/men

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salesforce Aktie

    Die Salesforce Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 223,2 auf Tradegate (08. Dezember 2025, 14:40 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salesforce Aktie um +13,04 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,30 %.

    Die Marktkapitalisierung von Salesforce bezifferte sich zuletzt auf 212,15 Mrd..

    Salesforce zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 352,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 260,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 385,00USD was eine Bandbreite von +16,59 %/+72,65 % bedeutet.




