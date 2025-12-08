    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMeta Platforms (A) AktievorwärtsNachrichten zu Meta Platforms (A)

    EU vs. Big Tech

    1053 Aufrufe 1053 0 Kommentare 0 Kommentare

    Die EU droht Meta erneut: Jetzt reagiert der Social-Media-Riese!

    Der US-amerikanische Technologiekonzern Meta muss die personalisierte Werbung in Europa einschränken, um nach einer Millionenstrafe weiteren Ärger mit der EU zu vermeiden.

    Für Sie zusammengefasst
    • Meta muss personalisierte Werbung in Europa einschränken.
    • Nutzer können ab Januar weniger Daten freiwillig teilen.
    • Spannungen zwischen EU und USA wegen Tech-Regulierung.
    • Report: Die Jahresendrallye rollt an
    EU vs. Big Tech - Die EU droht Meta erneut: Jetzt reagiert der Social-Media-Riese!
    Foto: Nikolas Kokovlis - picture alliance / NurPhoto

    Die Europäische Union hat bekanntgegeben, dass Meta seinen Facebook- und Instagram-Nutzern künftig die Möglichkeit bieten wird, weniger personalisierte Werbung zu sehen. Mit dieser Maßnahme reagiert der US-Konzern auf eine Geldstrafe in Höhe von 200 Millionen Euro und soll damit mögliche weitere Konflikte mit der EU vermeiden. Zuvor bereitete die EU ein Kartellverfahren gegen Meta vor, um zu untersuchen, ob die KI-Integration in WhatsApp dem Konzern unfaire Vorteile verschafft.

    Weniger Daten, mehr Kontrolle

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Meta Platforms!
    Short
    710,11€
    Basispreis
    3,92
    Ask
    × 14,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    626,35€
    Basispreis
    3,79
    Ask
    × 14,84
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Ab Januar können Nutzer freiwillig weniger Daten teilen, erklärte die EU-Kommission. Dies sei nötig, um den Vorgaben des Digital Markets Act, dem zentralen Regelwerk der EU für große Technologieunternehmen, zu entsprechen. Bloomberg zufolge hatte die Kommission Meta bereits im Juli darauf hingewiesen, dass das bisherige "Pay-or-Consent"-Modell – das einen werbefreien Service gegen Gebühr ermöglicht – überarbeitet werden müsse.

    Meta Platforms (A)

    +1,77 %
    +5,15 %
    +8,78 %
    -10,40 %
    +7,97 %
    +490,32 %
    +135,81 %
    +537,67 %
    +1.660,17 %
    ISIN:US30303M1027WKN:A1JWVX

    Wirtschaftliche Bedeutung der personalisierten Werbung

    Ein Sprecher von Meta bestätigte die Pläne, verteidigte jedoch zugleich das bestehende Werbemodell. "Personalisierte Werbung ist für die europäische Wirtschaft von entscheidender Bedeutung – im vergangenen Jahr waren die Anzeigen von Meta mit einer Wirtschaftsleistung von 213 Milliarden Euro verbunden und sicherten 1,44 Millionen Arbeitsplätze in der gesamten EU", erklärte der Sprecher.

    Regulatorische Spannungen zwischen EU und USA

    Die Ankündigung erfolgt in einer Zeit steigender Spannungen zwischen der EU und den Vereinigten Staaten in Bezug auf die Regulierung großer Technologieunternehmen. Vor wenigen Tagen hatte die EU-Kommission Elon Musks X-Netzwerk mit 120 Millionen Euro unter den digitalen Inhaltsregeln bestraft. US-Politiker wie Vizepräsident JD Vance kritisierten daraufhin die EU-Behörden scharf.

    Mit der neuen Regelung versucht Meta, eine Balance zwischen europäischem Recht und seinem Geschäftsmodell zu finden. Nutzer sollen künftig selbst entscheiden können, wie stark sie personalisierte Werbung erhalten, während das Unternehmen die Compliance mit den strengen EU-Vorgaben demonstriert.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,57 % und einem Kurs von 574,9EUR auf Tradegate (08. Dezember 2025, 16:29 Uhr) gehandelt.


    Reports
    Die Jahresendrallye rollt an
    nicht bei Nvidia, Palantir & Co
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    EU vs. Big Tech Die EU droht Meta erneut: Jetzt reagiert der Social-Media-Riese! Der US-amerikanische Technologiekonzern Meta muss die personalisierte Werbung in Europa einschränken, um nach einer Millionenstrafe weiteren Ärger mit der EU zu vermeiden.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     