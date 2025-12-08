    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIBM AktievorwärtsNachrichten zu IBM
    JEFFERIES stuft IBM auf 'Hold'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für IBM nach einem Bericht über eine erwogene Übernahme auf "Hold" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Ein Kauf des Dateninfrastruktur-Unternehmens Confluent wäre der größte Deal für IBM seit der Übernahme von Red Hat im Jahr 2019, schrieb Brent Thill in einer am Montag vorliegenden Studie. Er würde darin eine Fortsetzung der Strategie sehen, den Software-Bereich zu beschleunigen. Strategisch passe Confluent gut zu dem IT-Konzern. Er sieht auch viele mögliche Vorteile durch den Querverkauf von Lösungen und Produkten./tih/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 01:33 / ET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 01:33 / ET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die IBM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,15 % und einem Kurs von 261,4EUR auf Tradegate (08. Dezember 2025, 14:36 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Brent Thill
    Analysiertes Unternehmen: IBM
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 300
    Kursziel alt: 300
    Währung: USD
    Zeitrahmen: 12m


