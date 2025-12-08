    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMedNation AktievorwärtsNachrichten zu MedNation
    MedNation prognostiziert positives Jahresergebnis im Rahmen der Planung

    Im Geschäftsjahr 2025 stellt sich die MedNation AG in einem herausfordernden Gesundheitsmarkt erfolgreich auf, erzielt positive Ergebnisse und investiert zugleich in neue Zukunftsfelder.

    Foto: adobe.stock.com
    • Im Geschäftsjahr 2025 erzielen alle drei Kliniken des Konzerns sowie die angeschlossene Pflegestation ein positives Betriebsergebnis.
    • Die Hauptumsätze stammen von gesetzlichen Krankenversicherern, jedoch sind die Tagessätze nicht kostendeckend; Zuzahlungen von Patienten sind notwendig für ein positives Ergebnis.
    • Für 2025 wird ein Konzernergebnis von etwa +2,3 Mio. € erwartet, wobei die Belegung der Kliniken im Dezember ungewiss ist.
    • Das Konzernergebnis beinhaltet Anlaufverluste von ca. -0,6 Mio. € aus dem neuen Geschäft zur Frühförderung von Kindern, das ab April 2025 gestartet wurde.
    • Ein außerordentlicher Ertrag von 1,5 Mio. € wurde durch den Verkauf einer Klinikimmobilie in Marmagen erzielt.
    • Die MedNation AG plant, die Frühförderung auszubauen und sich in vielversprechenden Geschäftsmodellen in einem sich wandelnden Marktumfeld zu engagieren.

    Der Kurs von MedNation lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,9800EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,11 % im Plus.


    MedNation

    +3,11 %
    0,00 %
    +1,02 %
    +58,71 %
    +85,00 %
    -8,92 %
    -20,86 %
    -22,11 %
    -60,88 %
