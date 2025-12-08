Fortuna erweitert Mineralisierung im südlichen Bogen des Goldprojekt Diamba Sud, Senegal mit Bohrabschnitten von 1,7 g/t Au über 29,6 Meter und 2,0 g/t Au über 20,0 m im Bohrloch DSDD574

Vancouver, 8. Dezember 2025: Fortuna Mining Corp. (NYSE: FSM | TSX: FVI) (-https://www.commodity-tv.com/play/fortuna-mining-ceo-on-strong-q3-results-and-diamba-sud-development-plans/ -) freut sich, weitere Explorationsbohrergebnisse aus der …



