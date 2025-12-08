20-Jahres-Lizenz für Goldprojekt! Geht der Höhenflug für G Mining weiter?

Das Unternehmen kommentiert dies wie folgt: "Diese Genehmigung stellt den letzten wichtigen Meilenstein im Genehmigungsverfahren für das Projekt dar und erfüllt die wichtigsten regulatorischen Anforderungen, die für den vollständigen Bau und den langfristigen Betrieb erforderlich sind." In einer Erklärung wurde darauf hingewiesen, dass die Lizenz nach Erhalt der endgültigen Umweltgenehmigung am 2. September 2025 und der formellen Bauentscheidung des Unternehmens am 23. Oktober 2025 erteilt wurde.

G Mining Ventures gab am Montag bekannt, dass die Guyana Geology and Mines Commission eine Bergbaulizenz für das zu 100 Prozent im Besitz des Unternehmens befindliche Goldprojekt Oko West in der Region 7 in Guyana erteilt hat. Das Unternehmen teilte mit, dass die Lizenz mit Wirkung vom 5. Dezember erteilt wurde und eine Gültigkeitsdauer von zwanzig Jahren hat. Sie berechtigt zur Erschließung, zum Betrieb und zur kommerziellen Goldproduktion in Oko West.

Das Unternehmen ergänzte: "Nachdem die Lizenz nun gesichert ist, ist das Projekt bereit, im ersten Quartal 2026 mit dem Tagebau in der Vorproduktion zu beginnen. Die Montage der ersten Bergbauausrüstung ist bereits im Gange." Das Unternehmen teilte mit, dass die Vorarbeiten bereits Anfang des Jahres auf Grundlage der vorläufigen Umweltgenehmigung begonnen hätten und nun unter der endgültigen Umweltgenehmigung fortgesetzt würden, sodass diese Arbeiten direkt in den vollen Bau übergehen könnten.

Auch Präsident und CEO Louis-Pierre Gignac äußerte sich dazu: "Die Erteilung der Bergbaulizenz unterstreicht nicht nur die technische Leistungsfähigkeit von Oko West, sondern auch die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den guyanischen Behörden, Gemeinden und Partnern. Unser Engagement für eine verantwortungsvolle Entwicklung ist ungebrochen, und dieser Meilenstein versetzt uns in die Lage, Oko West zu einem erstklassigen Bergbauunternehmen auszubauen, das Guyana nachhaltige wirtschaftliche und soziale Vorteile bringt."

Die Aktie von G Mining Ventures ist in diesem Jahr über 178 Prozent im Plus und wird derzeit mit 20,20 Euro bewertet. Ende November hat Stifel Canada der Aktie sein Rating von "Hold" auf "Buy" angehoben.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die G Mining Ventures Registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,96 % und einem Kurs von 21,00EUR auf Tradegate (08. Dezember 2025, 15:42 Uhr) gehandelt.

Die Jahresendrallye rollt an nicht bei Nvidia, Palantir & Co Jetzt Report kostenlos herunterladen!